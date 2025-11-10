Neuer Steam Controller geleakt – mit Capsense-Funktion und Steam Deck-Design

In der Welt der Gaming-Hardware gibt es spannende Neuigkeiten: Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des ursprünglichen Steam Controllers, der mittlerweile eingestellt wurde, kursieren Gerüchte über eine neue Version. Ein zuverlässiger Insider hat Informationen über das Design des aktualisierten Peripheriegeräts erhalten. Valve wird den neuen Steam Controller möglicherweise bald der Öffentlichkeit präsentieren, jedoch wurde noch kein genaues Datum genannt.

Ein massiver Controller mit neuen Features

Was ist am neuen Steam Controller anders? Laut Brad Lynch, einem Insider bei Valve, soll der neue Steam Controller ein großes, klobiges Design aufweisen. Das Design nimmt Anleihen von der beliebten Steam Deck-Konsole und bietet zwei Joysticks, einen zentralen Steam-Button und doppelte Trackpads. Die Reaktionen auf Twitter sind gemischt: Während einige die Ähnlichkeit mit dem Steam Deck loben, empfinden andere das Design als zu groß oder bemängeln die doppelte Touchpad-Funktion.

Welche technischen Neuerungen bringt der Controller mit sich? Eine bemerkenswerte Neuerung ist die ‚Capsense‘-Funktion. Diese kapazitiven Sensoren detektieren, wie nah deine Hände an den Griffen sind. Dies ist zwar nicht gleichzusetzen mit vollständigem Finger-Tracking in den Griffen, könnte aber für gyroskopische Bewegungen genutzt werden.

Veröffentlichung und Spekulationen

Wann wird der neue Controller verfügbar sein? Es gibt Spekulationen, dass der neue Steam Controller zusammen mit dem Steam Frame VR-Headset bereits zur Weihnachtssaison 2025 auf den Markt kommen könnte. Dies wäre ein aufregender Zeitpunkt, da viele Gamer hoffen, dass der Controller ein heiß begehrtes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum sein wird.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche weiteren Produkte plant Valve? Neben dem Controller wird auch über ein neues kabelloses VR-Gaming-Headset spekuliert, das möglicherweise den Namen „Steam Frame“ tragen wird. Beide Produkte könnten zeitgleich angekündigt werden, was Valve in die Lage versetzen würde, seine Produktpalette erheblich zu erweitern.

Erwartungen und Community-Reaktionen

Wie reagiert die Gaming-Community auf den Leak? Die Reaktionen innerhalb der Community sind geteilt. Viele sind gespannt auf die angekündigten Funktionen und das klobige Design, das Erinnerungen an den legendären „The Duke“-Controller der Xbox weckt. Wieder andere kritisieren die Größe und das Design als unhandlich.

Was könnte der Controller für die Zukunft von Valve bedeuten? Sollte Valve tatsächlich den neuen Steam Controller und das Steam Frame VR-Headset auf den Markt bringen, könnte dies einen bedeutenden Schritt in der Strategie des Unternehmens darstellen, sich stärker im Hardware-Segment zu positionieren. Die Integration von kapazitiven Sensoren und die Anlehnung an das Design des erfolgreichen Steam Decks könnten darauf hindeuten, dass Valve versucht, einen einheitlichen Hardware-Ökosystem-Ansatz zu verfolgen.

Bleibt abzuwarten, wie die tatsächliche Markteinführung verlaufen wird und wie die Community darauf reagieren wird. Wie immer sind die Meinungen in der Gaming-Welt vielfältig, und es bleibt spannend zu sehen, welche Rolle der neue Steam Controller in der Zukunft von Valve spielen wird.

Was hältst du von den Leaks und dem Design des neuen Steam Controllers? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!