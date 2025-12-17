GTA Online – Neues Villen-Update behebt God Mode-Glitch und mehr Bugs

Rockstar Games hat ein neues Update für GTA Online veröffentlicht, das gezielt mehrere Probleme rund um die kürzlich eingeführten Villen in der Erweiterung A Safehouse in the Hills adressiert. Nur eine Woche nach Veröffentlichung dieses umfangreichen Sommer-DLCs steht nun der erste herunterladbare Patch bereit, der zentrale Fehler behebt, die das Spielerlebnis beeinträchtigt haben.

Im Gegensatz zu den letzten stillen Hintergrund-Updates, die keine Aktion der Nutzerinnen und Nutzer erforderten, muss dieser Patch aktiv über die Plattform heruntergeladen werden, bevor du weiterspielen kannst. Die aktualisierte Version bringt nicht nur technische Korrekturen, sondern verbessert auch die Stabilität der neuen Inhalte erheblich.

Alle Infos zu Dateigrößen auf deiner Plattform

Wie groß ist der Download für das neue GTA Online Update? Die Größe des Patches unterscheidet sich je nach System:

Plattform Patch-Version Größe PlayStation 5 1.010.001 789,5 MB PlayStation 4 1.655 2,391 GB Xbox Series X|S – 3,98 GB PC (Rockstar Games Launcher) – 3,5 GB PC (Steam) – 517 MB

Fehlerbehebungen und Anpassungen

Welche Bugs wurden in GTA Online beseitigt? Auch wenn zum Redaktionszeitpunkt noch keine offiziellen Patch Notes von Rockstar Games veröffentlicht wurden, haben Mitglieder der Community bereits mehrere behobene Probleme identifiziert:

Ein Exploit in Villen, durch den Flugzeuge über ein God Mode-Glitch unzerstörbar waren, wurde entfernt.

Ein fehlerhaftes Spawnverhalten von Kaninchen, die innerhalb der Vinewood Residence und im Tongva Estate plötzlich auftauchten und starben, wurde behoben.

Spielende, deren verdientes Ingame-Vermögen die 32-Bit-Obergrenze von 2,14 Milliarden Dollar überschritten hatte, können jetzt wieder die besonderen Trophäen Three Comma Club, Nine Figures und Half a Bill in ihrer Villa anzeigen lassen.

Diese Änderungen stehen getrennt von den umfangreichen Verbesserungen des vorangegangenen Patches 1.72, der unter anderem zahlreiche Fehler rund um das Interior-Design und Missionsverhalten der Villen aus dem A Safehouse in the Hills-Update adressiert hat.

Weitere Updates wahrscheinlich

Wird Rockstar in Zukunft noch weitere Updates liefern? In der Vergangenheit hat Rockstar Games regelmäßig auf Community-Feedback reagiert und auch kleinere Korrekturen durch sogenannte Hintergrund-Updates eingespielt. Es ist daher durchaus möglich, dass in den kommenden Tagen oder Wochen weitere Fehlerbehebungen vorgenommen werden, ohne dass du manuell einen neuen Patch downloaden musst.

GTA Online entwickelt sich weiterhin dynamisch fort, selbst mehr als zehn Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung. Laut Entwicklerinformationen ist das Spiel als stetig wachsendes Erlebnis konzipiert, das regelmäßig durch neue Spielmodi, Events und Inhalte ergänzt wird. Das aktuelle Update zeigt erneut, wie reaktionsfähig Rockstar auf technische Probleme eingeht und die bestehende Spielwelt laufend optimiert.

Wurden bei deinem Spielstand auch Probleme durch das neue Update gelöst? Hast du auf deiner Plattform Unterschiede bemerkt? Teile deine Erfahrungen gerne unten in den Kommentaren!