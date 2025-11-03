Letzte Chance – kostenlose PS Plus Spiele Oktober 2025 nur bis 4. November

PlayStation Plus Abonnenten haben nur noch bis zum 4. November 2025 Zeit, um die aktuellen kostenlosen Spiele zu beanspruchen. Diese Spiele sind für Abonnenten der Essential-, Extra- und Premium-Stufen verfügbar und können für immer behalten werden, solange du weiterhin für den Service angemeldet bleibst.

Die letzten Stunden für Oktober-Spiele

Welche Spiele sind noch verfügbar? Die kostenlosen PS Plus-Spiele für Oktober 2025 umfassen das preisgekrönte Horrorspiel Alan Wake 2, das von Kritikern gelobte Puzzlespiel Cocoon und das urkomische Open-World-Koop-Sandbox-Spiel Goat Simulator 3. Diese Spiele sind bis zum 4. November 2025 verfügbar, also solltest du sie unbedingt vorher beanspruchen.

Diese Auswahl gilt als eine der besten des Jahres für PS Plus, und es wäre schade, diese Gelegenheit zu verpassen. Alan Wake 2 hat bei seiner Veröffentlichung mehrere Auszeichnungen gewonnen, während Cocoon und Goat Simulator 3 ebenfalls eine treue Fangemeinde besitzen.

Neuer Monat, neue Spiele

Was erwartet dich im November? Ab dem 4. November 2025 werden die Spiele Alan Wake 2, Cocoon und Goat Simulator 3 durch die neuen kostenlosen Spiele für November ersetzt. Diese sind EA Sports WRC 24, Stray und Totally Accurate Battle Simulator. Auch wenn diese Spiele nicht mit dem gleichen Enthusiasmus begrüßt wurden, bieten sie dennoch spannende Unterhaltung.

Stray war bereits bei der Veröffentlichung ein PS Plus Extra-Spiel und möglicherweise kennst du es schon, wenn du in einer der höheren Stufen abonniert bist. Trotz der gemischten Reaktionen auf die November-Auswahl bleibt der Vorteil, dass PS Plus jeden Monat neue Spiele bietet.

Ein ständiger Wechsel

Wie geht es weiter mit PS Plus? Die kostenlosen PS Plus-Spiele werden jeden Monat aktualisiert, sodass du nicht lange warten musst, um neue Titel zu entdecken. Die Spiele für Dezember 2025 werden am Ende des Monats bekannt gegeben, und in der Zwischenzeit können sich PS Plus Extra- und Premium-Abonnenten auf ein Update für ihre Stufen am 18. November 2025 freuen.

Obwohl es Höhen und Tiefen bei den Angeboten gibt, bleibt PS Plus eine lohnende Investition für jeden Gaming-Fan. Die Möglichkeit, hochwertige Spiele kostenfrei zu beanspruchen, macht den Dienst besonders attraktiv.

Was denkst du über die aktuellen und kommenden PS Plus-Spiele? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!