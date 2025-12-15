Divinity: Original Sin 2 – Kostenloses Upgrade für PS5 und Xbox Series jetzt verfügbar

Divinity: Original Sin 2 gehört zu den meistgelobten Rollenspielen der letzten zehn Jahre – nun erhält es ein kostenloses Upgrade für aktuelle Konsolen. Wer das Spiel bereits auf PS4, Xbox One oder Nintendo Switch besitzt, kann sich freuen: Die Definitive Edition wurde für PS5, Xbox Series und Switch 2 aktualisiert und steht dort nun als gratis Upgrade bereit.

Ursprünglich 2017 veröffentlicht, beeindruckte das taktische Rollenspiel mit seiner offenen Charaktererstellung, tiefgreifenden Entscheidungen und komplexen Kämpfen. In der Welt von Rivellon folgst du als sogenannter Godwoken dem Ruf zur Göttlichkeit – während du gegen die gefährlichen Leerenbrut kämpfst.

Was ist neu mit dem kostenlosen Upgrade?

Welche Verbesserungen bringt die neue Version? Zwar ist das Upgrade kein Remake oder Remaster, aber es bringt einige technische Optimierungen für moderne Konsolen mit sich. So wird Divinity: Original Sin 2 auf PS5, Xbox Series und Switch 2 nun in 60 FPS wiedergegeben.

Die PS4– und Xbox-One-Versionen unterstützten bereits 4K-Auflösung, doch flüssigere Bildraten sorgen nun für ein noch angenehmeres Spielerlebnis. Die Charaktermodelle, Lichteffekte und Ladezeiten profitieren ebenfalls von der neuen Hardware – auch wenn Larian Studios bislang keine vollständige Liste aller Änderungen veröffentlicht hat.

So funktioniert das Upgrade

Wie bekommst du die neue Version? Wenn du Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition bereits auf PS4, Xbox One oder Switch besitzt, kannst du das Upgrade auf der jeweiligen Plattform kostenlos herunterladen. Voraussetzung ist jedoch, dass du das Spiel digital besitzt oder eine Disc-Version auf einer Konsole mit Laufwerk verwendest.

Besitzt du eine PS5 oder Xbox Series ohne Laufwerk, aber nur eine Disc-Version des Spiels, kannst du das Upgrade leider nicht nutzen – denn die Disc wird zur Verifizierung benötigt. Das Upgrade gilt außerdem ausschließlich für dieselbe Plattformfamilie, Cross-Plattform-Upgrades werden nicht unterstützt.

Ein Grund zur Rückkehr nach Rivellon

Warum lohnt sich ein erneuter Durchgang? Die Veröffentlichung des Upgrades kommt zum perfekten Zeitpunkt: Bei den Game Awards 2025 hat Larian bestätigt, dass der nächste große Titel im Divinity-Universum in Entwicklung ist. Der siebte Teil der Serie soll laut Larian-CEO Swen Vincke das „ambitionierteste RPG“ des Studios werden.

Wer also Lust hat, die Geschichte rund um Rivellon noch einmal aufzufrischen, findet mit der Definitive Edition auf PS5 und Co. die ideale Gelegenheit dazu. Dank über 170.000 „äußerst positiven“ Bewertungen auf Steam und einem Kritiker-Durchschnitt von 93 bei OpenCritic ist Divinity: Original Sin 2 auch heute noch ein Rollenspiel-Meisterwerk.

Das bietet Divinity: Original Sin 2

Was macht das Spiel so besonders? In Divinity: Original Sin 2 kannst du aus fünf Völkergruppen wählen – darunter Untote, Elfen, Echsenwesen, Menschen und Zwerge – und dir einen eigenen Helden erstellen. Alternativ stehen sechs vorgefertigte Charaktere mit eigenen Hintergrundgeschichten zur Verfügung.

Das Spiel erlaubt dir vollständige Freiheit bei der Klassenwahl und bietet ein offenes Fähigkeiten-System. Jeder Kampf ist rundenbasiert und verwendet ein Aktionspunktesystem. Mit cleveren Kombinationen von Fähigkeiten lassen sich verheerende Effekte erzielen. Die Hauptstory lässt sich entweder solo oder im Koop mit bis zu drei weiteren Freunden erleben.

Aktuelle Angebote und Verfügbarkeit

Wo bekommst du das Spiel gerade günstig? Im Dezember 2025 ist das Spiel auf allen aktuellen Plattformen im Angebot. Die PS5-Version kostet im deutschen PlayStation Store derzeit nur 14,99 Euro. Auch im Xbox Store und Nintendo eShop ist das Spiel reduziert, allerdings variiert die Ersparnis je nach Plattform.

Ein Blick in die jeweiligen Stores lohnt sich also, vor allem wenn du das Spiel noch nicht besitzt und jetzt mit der besten Version einsteigen möchtest.

Ein Klassiker mit neuem Glanz

Wird Divinity: Original Sin 2 durch das Upgrade wieder relevant? Absolut! Die technischen Verbesserungen, kombiniert mit dem ohnehin brillanten Gameplay, machen das Spiel zu einem der besten RPG-Erlebnisse auch auf aktueller Hardware. Und mit dem nächsten Divinity-Titel in Sichtweite ist der perfekte Zeitpunkt gekommen, um erneut in die Welt von Rivellon einzutauchen.

Wirst du dir das kostenlose Upgrade sichern oder sogar erstmals in das Abenteuer starten? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!