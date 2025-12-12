Divinity kehrt zurück – größer als Baldur’s Gate 3 und ohne „Original Sin“

Larian Studios hat auf den Game Awards 2025 offiziell bestätigt, worauf viele Fans seit Jahren gewartet haben: Die Divinity-Reihe wird fortgesetzt. Der nächste große Titel des Studios heißt schlicht Divinity und soll laut Geoff Keighley sogar größer als Baldur’s Gate 3 werden. Damit kehrt das belgische Entwicklerstudio zu seiner eigenen Fantasy-Welt Rivellon zurück, die zuletzt 2017 mit Divinity: Original Sin 2 betreten wurde.

Obwohl es sich um eine Fortsetzung im Divinity-Universum handelt, trägt das neue Spiel nicht den Untertitel „Original Sin“. Damit distanziert sich Larian bewusst von der Unterreihe und schlägt offenbar ein neues Kapitel innerhalb dieses Universums auf.

Ein spektakulärer Trailer mit düsteren Themen

Was zeigt der erste Trailer zu Divinity? Die Enthüllung auf den Game Awards 2025 war alles andere als gewöhnlich: In einer eindrucksvollen Bühnenshow wurden Schauspieler an Seilen in die Luft gezogen, bevor ein verstörender Trailer den Bildschirm füllte. Gezeigt wurde ein Mann, gefesselt und mit einem sternförmigen Symbol auf der Brust, der in einem rituellen Szenario geopfert wird. Aus seiner brennenden Haut steigen groteske Kreaturen empor.

Die gezeigten Szenen erinnern stark an Folk-Horror-Filme wie Midsommar oder The Wicker Man. Die goldmaskierten Figuren, die das Ritual durchführen, könnten eine zentrale Fraktion im Spiel darstellen. Der Fokus auf Opfer, Rituale und moralischer Mehrdeutigkeit deutet auf eine tiefgründige Geschichte hin – ganz im Stil von Larian.

Ein neues Divinity ohne „Original Sin“

Wie reiht sich der neue Titel in die Divinity-Reihe ein? Die Divinity-Serie begann 2002 mit Divine Divinity und umfasst mittlerweile mehrere Haupt- und Spin-off-Titel. Das neue Spiel führt die Reihe fort, verzichtet aber bewusst auf den bekannten „Original Sin“-Zusatz. Das lässt vermuten, dass es sich nicht um Divinity: Original Sin 3 handelt, sondern um einen neuen erzählerischen Schwerpunkt innerhalb des Universums Rivellon.

Im ersten Divinity-Abenteuer spielte man einen der „Gezeichneten“, der letztlich zum göttlichen Beschützer der Welt wurde. Auch spätere Teile wie Original Sin und dessen Nachfolger spielten in derselben Welt, jedoch zu unterschiedlichen Zeiten. Ob das neue Divinity chronologisch an einen der Vorgänger anschließt oder eine völlig neue Epoche beleuchtet, wurde bislang nicht enthüllt.

Größer als Baldur’s Gate 3

Was macht den neuen Titel so ambitioniert? Geoff Keighley sprach auf der Bühne von Larians „größtem Spiel aller Zeiten“. Damit soll Divinity sogar Baldur’s Gate 3 übertreffen, das 2023 als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Konkrete Details zu Spielmechaniken oder Umfang wurden noch nicht verraten, doch Larian betonte, dass man auf der Erfahrung aus Baldur’s Gate 3 aufbauen werde.

Zu erwarten sind also wieder vielschichtige Entscheidungen, mehrere Lösungswege für Quests, ein dynamisches Reputationssystem und ein Rollenspiel-Erlebnis mit echtem Tiefgang. Ob das Spiel ebenfalls einen kooperativen Mehrspielermodus bieten wird – ein Markenzeichen von Original Sin –, ist derzeit noch offen.

Early Access möglich – aber kein Releasetermin

Wann erscheint das neue Divinity? Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Allerdings ist denkbar, dass Larian – wie bei Baldur’s Gate 3 – zunächst eine Early-Access-Phase plant. Diese hatte sich 2020 als großer Erfolg erwiesen und erlaubte es dem Studio, das Spiel mit Hilfe der Community weiterzuentwickeln.

Die Tatsache, dass bislang nur ein Teaser-Trailer gezeigt wurde, spricht dafür, dass sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet. Dennoch ist die Vorfreude groß – nicht zuletzt, weil Larian bestätigt hat, dass es keine DLCs oder Fortsetzungen für Baldur’s Gate 3 geben wird. Das gesamte Team fokussiert sich nun auf Divinity.

Ein neues Kapitel für Rivellon

Was bedeutet das für Fans der Serie? Für Fans der Divinity-Reihe ist das neue Projekt ein echtes Highlight. Seit dem Erfolg von Divinity: Original Sin 2 haben sich viele gewünscht, erneut in die Welt von Rivellon einzutauchen. Mit dem neuen Spiel erfüllt Larian nicht nur diesen Wunsch, sondern verspricht ein noch ambitionierteres Abenteuer.

Die Kombination aus düsterer Atmosphäre, starker Inszenierung und narrativer Tiefe macht Divinity zu einem der spannendsten kommenden RPGs. Ob du bereits ein Veteran der Serie bist oder erst mit Baldur’s Gate 3 eingestiegen bist – dieses Spiel solltest du im Auge behalten.

Was denkst du: Wird Divinity das neue Maß aller Dinge im Rollenspiel-Genre? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!