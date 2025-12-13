Divinity: Original Sin feiert Comeback – Spielerzahlen auf Steam explodieren!

Nach der spektakulären Ankündigung eines neuen Divinity-Spiels bei den Game Awards 2025 kehren viele Fans von Baldur’s Gate 3 zurück zu den Wurzeln von Larian Studios. Besonders die beiden Rollenspiele Divinity: Original Sin – Enhanced Edition und Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition erleben dadurch ein regelrechtes Comeback.

Allein auf Steam stiegen die Spielerzahlen dieser beiden Titel innerhalb weniger Stunden drastisch an. Während das erste Original Sin über 1.000 gleichzeitige Spieler erreichte, verzeichnete der zweite Teil einen Anstieg um mehr als 2.300 Spieler – ein klarer Hinweis auf das neu entfachte Interesse an Larians CRPG-Erbe.

Warum steigt das Interesse an Divinity: Original Sin?

Was macht Divinity: Original Sin für Baldur’s Gate 3-Fans so attraktiv? Viele RPG-Fans entdecken durch Baldur’s Gate 3 erstmals Larian Studios und stoßen dabei auf die Vorgänger, die das Fundament für den aktuellen Erfolg gelegt haben. Divinity: Original Sin – Enhanced Edition zeigt bereits die Handschrift, die später in Baldur’s Gate 3 perfektioniert wurde: ein taktisches Rundenkampfsystem, Interaktion mit der Spielwelt über Umwelteffekte und ein kooperativer Mehrspielermodus.

Auch wenn die Produktion nicht auf dem Niveau von Baldur’s Gate 3 liegt, bietet das Spiel durch vollständige Vertonung und zahlreiche Komfortfunktionen eine moderne Rollenspielerfahrung. Besonders auffällig: Beide Spiele starten am Strand – ein bewusst gewähltes, wiederkehrendes Motiv von Larian Studios.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Divinity: Original Sin 2 als Bindeglied zur Moderne

Wie schlägt sich Divinity: Original Sin 2 im Vergleich zu Baldur’s Gate 3? Der zweite Teil gilt als direkter Vorläufer von Baldur’s Gate 3. Spieler erwarten hier ein komplexes Charaktersystem, weitreichende Entscheidungsfreiheit und ein dynamisches Kampfsystem, das noch stärker auf Umweltinteraktionen setzt. Anders als Baldur’s Gate 3 basiert das Spiel nicht auf Dungeons & Dragons, sondern auf einem eigenen Regelsystem.

Divinity: Original Sin 2 punktet mit einem extrem flexiblen Klassenbaukasten, der noch mehr Freiheiten erlaubt als Baldur’s Gate 3. Auch die Welt reagiert auf Entscheidungen mit langfristigen Konsequenzen, was für viele Fans ein zentrales Merkmal von Larian-Rollenspielen ist.

Spielerzahlen steigen nach TGA-Enthüllung deutlich

Wie stark beeinflusste die TGA-Ankündigung die Divinity-Spiele? Laut den öffentlich zugänglichen Statistiken von Steam verzeichneten fast alle Divinity-Titel einen Anstieg der gleichzeitigen Spielerzahlen nach der Game Awards-Ankündigung am 11. Dezember 2025.

Spiel Steam-Peak am 11. Dez Steam-Peak am 12. Dez Veränderung Divine Divinity 43 90 +109% Beyond Divinity 7 7 0% Divinity 2: Developer’s Cut 61 96 +57% Divinity: Dragon Commander 8 12 +50% Divinity: Original Sin EE 647 1.180 +82% Divinity: Original Sin 2 DE 3.694 6.020 +63%

Besonders bemerkenswert: Divinity: Original Sin 2 erreichte am 12. Dezember 2025 den höchsten Tagespeak seit Monaten. Auch der erste Teil knackte erstmals seit Oktober 2025 wieder die 1.000-Spieler-Marke.

Was bedeutet das für das kommende Divinity-Spiel?

Wird das neue Divinity die Erwartungen erfüllen? Der aufwendige CGI-Trailer, der bei den Game Awards gezeigt wurde, deutet auf eine düstere, intensive Atmosphäre hin. Die Szene, in der ein Mensch im Inneren eines riesigen Weidenmanns verbrannt wird, hat bereits für Spekulationen gesorgt. Klar ist: Das neue Divinity wird wieder in der Welt Rivellon spielen und auf einem hohen erzählerischen und grafischen Niveau angesiedelt sein.

Larian Studios bestätigte bereits, dass Vorkenntnisse der bisherigen Spiele nicht notwendig sein werden. Dennoch lohnt sich ein Blick zurück, denn viele der Mechaniken und Designphilosophien dürften sich auch im kommenden RPG wiederfinden.

Ein lohnenswerter Rückblick auf die Divinity-Reihe

Warum lohnt es sich jetzt, die älteren Divinity-Spiele zu spielen? Wer Baldur’s Gate 3 mochte, findet in den Divinity-Titeln viele vertraute Elemente: taktischer Kampf, Gruppeninteraktion, moralische Entscheidungen und eine lebendige Fantasywelt. Gleichzeitig bieten sie genug Eigenständigkeit, um sich frisch und spannend anzufühlen.

Die Enhanced- und Definitive-Editionen sind heute technisch gut spielbar und regelmäßig im Angebot – aktuell kostet Divinity: Original Sin 2 DE im Steam Store nur 17,99 Euro. Für Einsteiger und Rückkehrer ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt von Rivellon einzutauchen.

Wie stehst du zur Rückkehr zu Divinity? Hast du die älteren Spiele schon gespielt oder entdeckst du sie jetzt ganz neu? Teile deine Erfahrungen gern in den Kommentaren!