Dan Houser enthüllt – Warum Rockstar wirklich verließ und was jetzt kommt

Dan Houser, Mitbegründer und ehemaliger kreativer Leiter von Rockstar Games, wurde kürzlich zu seiner Zeit in der Videospielbranche befragt, insbesondere nach den Vorwürfen des Gewerkschaftsbruchs, die gegen sein früheres Unternehmen erhoben wurden. Dies ist das erste Mal, dass jemand aus der Führungsetage von Rockstar diese Vorfälle öffentlich thematisiert.

Anlässlich der Veröffentlichung seines ersten Buches, A Better Paradise, gab Houser ein Interview bei BBC Radio 4. Während des Gesprächs enthüllte Houser, warum er Rockstar verließ und an welchem neuen Spiel er derzeit arbeitet. Die Moderatorin Kate Molleson sprach die angeblichen Versuche von Rockstar an, die Bildung von Gewerkschaften zu verhindern, sowie die jüngsten Proteste vor dem Büro von Rockstar North in Edinburgh. Obwohl Houser seit über fünf Jahren nicht mehr bei Rockstar tätig ist, wurde er nach seiner Meinung zu diesen Vorfällen gefragt, da sein neues Buch und Spiel die Entwicklung eines Spiels und eines Unternehmens thematisieren.

Dan Housers Perspektive auf die Spieleindustrie

Ist die Spieleindustrie ein guter Arbeitsplatz? Houser antwortete auf die Frage, ob die Spieleindustrie ein guter Arbeitsplatz sei, mit:

Grundsätzlich ja, deshalb arbeite ich darin und ermutige andere, in dieser Branche zu arbeiten. Keine Branche ist jemals perfekt. Aber meine Erfahrung in der Spieleindustrie war, dass sie im Grunde ein positives und unterstützendes Umfeld für die meisten Menschen die meiste Zeit ist, aber nirgendwo ist es perfekt. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Tatsache, dass Dans Bruder Sam weiterhin als Präsident von Rockstar Games fungiert und Dan während einer Zeit bei dem Unternehmen war, in der die Unternehmenskultur als problematisch galt, erklärt seine Zurückhaltung, sich ausführlicher zu äußern.

Politische Reaktionen und Entwicklungen

Wie reagiert die Politik auf die Vorwürfe gegen Rockstar? Nachdem immer mehr politische Akteure Maßnahmen gegen Rockstar Games fordern, wurde ein Antrag im Stadtrat von Edinburgh gestellt, um die betroffenen Arbeiter zu unterstützen und Antworten von Rockstar zu verlangen. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Vorwürfe des Gewerkschaftsbruchs in der Öffentlichkeit zunehmend Beachtung finden.

In anderen Nachrichten aus Edinburgh und rund um Rockstar Games sponsert das Unternehmen erneut ein jährliches Triathlon-Event. Diese Sponsoring-Aktivität unterstreicht die Bemühungen von Rockstar, sich in der lokalen Gemeinschaft von Edinburgh zu engagieren.

Was hältst du von der Situation? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren mit!