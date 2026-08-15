Leak deutet neues LEGO-Spiel mit Disney-Bezug an, aber vieles bleibt offen

Ein bislang unangekündigtes LEGO-Spiel könnte sich seit geraumer Zeit bei einem externen Entwickler in Arbeit befinden. Ein aktueller Leak vom 15. August 2026 bringt das Projekt mit Disney in Verbindung, konkrete Angaben zur verwendeten Marke oder zur Handlung fehlen bislang jedoch.

Besonders auffällig ist die angebliche Ausrichtung des Spiels. Obwohl nicht TT Games für die Entwicklung verantwortlich sein soll, orientiere sich das Projekt laut dem Gerücht am bekannten Stil des langjährigen LEGO-Studios.

Ein neues Studio übernimmt das LEGO-Konzept

Wer entwickelt das neue LEGO-Spiel? Der Name des verantwortlichen Studios ist bislang nicht bekannt. Die Entwicklung soll allerdings bereits im September 2025 begonnen haben, womit sich das Projekt seit fast einem Jahr in Produktion befinden könnte.

Spielerisch soll sich der Titel an den klassischen Abenteuern von TT Games orientieren. Damit könnten Fans erneut eine Mischung aus humorvoll inszenierter Geschichte, Rätseln, freischaltbaren Figuren und zerstörbaren LEGO-Umgebungen erwarten. Ob tatsächlich alle vertrauten Elemente übernommen werden, geht aus dem Leak nicht hervor.

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Fest steht laut der Quelle lediglich, dass es sich nicht um das ebenfalls durchgesickerte LEGO-Projekt auf Basis von Cities: Skylines handeln soll. Damit wären derzeit offenbar mehrere voneinander unabhängige LEGO-Spiele bei unterschiedlichen Studios in Arbeit.

Die mögliche Verbindung zu Disney

Welche Disney-Marke könnte hinter dem Projekt stecken? Genau diese Frage bleibt momentan offen. Der Leak deutet zwar eine mögliche Verbindung zu Disney an, bestätigt wurde diese Ausrichtung jedoch noch nicht. Entsprechend ist auch unklar, ob bekannte Animationsfilme, Marvel, Star Wars oder eine andere Disney-Marke als Grundlage dienen könnten.

Zwischenzeitlich entstand die Vermutung, dass die Meldung mit Berichten über ein eingestelltes LEGO-Marvel-Spiel zusammenhängen könnte. Der bekannte Leak-Account LEGO Games News stellte allerdings klar, dass vorherige Beiträge zu Marvel nicht als Hinweis auf das neue Projekt gedacht waren.

Eine offizielle Ankündigung, Plattformen und ein Release-Zeitraum stehen noch aus. Bis LEGO, Disney oder das verantwortliche Studio das Spiel bestätigen, sollte die Meldung daher als unbestätigtes Gerücht betrachtet werden. Welche Disney-Welt würdet ihr am liebsten in einem neuen LEGO-Spiel erleben? Schreibt eure Wünsche in die Kommentare.