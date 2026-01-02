ARC Raiders und Steam Deck dominieren Steam-Charts zum Jahresbeginn 2026

Der Jahreswechsel bringt nicht nur neue Spielehighlights, sondern auch spannende Einblicke in das aktuelle Spielverhalten auf Steam. Die Plattform hat jetzt ihre aktuellen Charts veröffentlicht und zeigt, welche Titel zu Beginn des Jahres 2026 besonders gefragt sind – sowohl was Verkaufszahlen als auch Spielerzahlen betrifft.

Die umsatzstärksten Steam-Spiele zum Jahresbeginn

Welche Spiele verkaufen sich aktuell am besten auf Steam? An der Spitze der aktuellen Verkaufscharts steht ARC Raiders, ein Extraction-Shooter, der sich seit seiner Veröffentlichung am 30. Oktober 2025 kontinuierlich an der Spitze hält. Auf Platz zwei folgt überraschend kein Spiel, sondern Valves eigene Handheld-Konsole, das Steam Deck.

Auch Counter-Strike 2 behauptet sich weiterhin stark und landet auf dem dritten Platz. Dahinter reihen sich Titel wie Marvel Rivals, Baldur’s Gate 3 und Warframe ein. Bemerkenswert ist auch der Einstieg von Clair Obscur: Expedition 33 und Dispatch, zwei ambitionierten Titeln, die 2025 erschienen sind. Ebenfalls in den Top 10 vertreten ist Avatar: Frontiers of Pandora.

Platz Spiel 1 ARC Raiders 2 Steam Deck 3 Counter-Strike 2 4 Marvel Rivals 5 Baldur’s Gate 3 6 Warframe 7 Battlefield 6 8 Clair Obscur: Expedition 33 9 Dispatch 10 Avatar: Frontiers of Pandora

Die meistgespielten Steam-Spiele nach aktiven Nutzern

Welche Titel dominieren aktuell bei den täglichen Spielerzahlen? Wenig überraschend ist Counter-Strike 2 mit über 1,5 Millionen gleichzeitigen Spielern weiterhin die klare Nummer eins. Mit deutlichem Abstand folgt Dota 2, das konstant hohe Spielerzahlen aufweist. Auf Platz drei liegt PUBG: Battlegrounds, das sich als Free-to-Play-Titel behauptet.

Eine interessante Überraschung ist Wallpaper Engine auf Platz vier – eine Anwendung, keine Spiel, die offenbar weiterhin auf großes Interesse stößt. ARC Raiders platziert sich hier auf Rang fünf und ist das erste kostenpflichtige Spiel in dieser Liste. Dahinter folgen Geometry Dash, Battlefield 6, Apex Legends, War Thunder und Marvel Rivals.

Platz Spiel 1 Counter-Strike 2 2 Dota 2 3 PUBG: Battlegrounds 4 Wallpaper Engine 5 ARC Raiders 6 Geometry Dash 7 Battlefield 6 8 Apex Legends 9 War Thunder 10 Marvel Rivals

ARC Raiders als Überraschungserfolg

Was macht ARC Raiders so erfolgreich? Der Extraction-Shooter von Embark Studios verbindet PvPvE-Gameplay mit einem postapokalyptischen Setting auf der Erde des Jahres 2180. Du schlüpfst in die Rolle eines sogenannten Raiders, der in 30-minütigen Einsätzen Ressourcen auf der Oberfläche sammelt – stets bedroht von Maschinen (den sogenannten ARC) und anderen Spielern.

Die Kämpfe sind intensiv und verlustreich: Verlierst du im Einsatz, gehen deine gesammelten Materialien verloren – es sei denn, du hast sie in deinem sicheren Inventar verstaut. Zurück in der Basis kannst du Ausrüstung verkaufen, neue Waffen herstellen oder Perks verbessern. Durch regelmäßige Updates – zuletzt Patch 1.7.0 vom 16. Dezember 2025 – bleibt das Spiel technisch stabil und inhaltlich frisch. Nicht umsonst wurde es bei den Game Awards 2025 als Bestes Multiplayer-Spiel ausgezeichnet.

Ausblick auf die nächsten Monate

Wie könnten sich die Charts in den kommenden Wochen verändern? Der starke Jahresstart zeigt, wie dominant ARC Raiders aktuell ist. Sollte Embark Studios weiterhin regelmäßig neue Inhalte liefern, dürfte das Spiel langfristig in den oberen Rängen bleiben. Auch Dauerbrenner wie Counter-Strike 2 oder Dota 2 werden sich kaum von der Spitze verdrängen lassen.

Anders sieht es bei Battlefield 6 aus: Zwar noch in beiden Top-10-Listen vertreten, gehen die Spielerzahlen laut aktuellen Trends langsam zurück. Es bleibt spannend, ob DICE mit weiteren Updates gegensteuern kann. Weitere große Releases im ersten Halbjahr 2026 könnten die Dynamik der Charts zusätzlich verändern.

Welche der aktuellen Steam-Topspiele hast du dir schon geschnappt – und welches fehlt deiner Meinung nach in der Liste? Lass es uns in den Kommentaren wissen!