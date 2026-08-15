TCG Card Shop Simulator kommt am 15. September 2026 auf PS5 – mit Version 1.0

Nach zwei Jahren im Early Access steht TCG Card Shop Simulator vor seinem bislang größten Schritt. Der virale Steam-Erfolg erscheint am 15. September 2026 erstmals für die PS5 und verlässt gleichzeitig die laufende Entwicklungsphase auf dem PC.

Mit Version 1.0 wird die Simulation außerdem für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Auf Steam sowie Xbox Series X|S erscheint das umfangreiche Update ebenfalls, wobei der Titel auf der Xbox weiterhin über den Xbox Game Pass angeboten wird.

Der große Konsolenstart im September

Wann erscheint TCG Card Shop Simulator für PS5? Der Veröffentlichungstermin wurde auf den 15. September 2026 festgelegt. Damit erfolgt der Konsolenstart exakt zwei Jahre nach der ursprünglichen Early-Access-Veröffentlichung auf Steam am 15. September 2024.

Begleitet wird die Ankündigung von einem neuen Trailer, der sich optisch an farbenfrohen Zeichentrickserien der 1990er-Jahre orientiert. Im Mittelpunkt stehen die nostalgische Sammelkartenatmosphäre, das Öffnen von Boosterpacks und der chaotische Alltag in einem stetig wachsenden Fachgeschäft.

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Dass das Konzept funktioniert, zeigen die Steam-Rezensionen deutlich. Rund 97 Prozent von mehr als 33.000 englischsprachigen Nutzerbewertungen fallen positiv aus, wodurch der Titel dort weiterhin die Einstufung äußerst positiv trägt.

Tetramon erweitert das Spielprinzip

Welche Neuerungen bringt Version 1.0? Die wichtigste Erweiterung ist das vollständig spielbare Tetramon TCG. Bisher konzentrierte sich die Simulation vor allem darauf, Regale aufzufüllen, Preise festzulegen, seltene Karten zu sammeln, Angestellte einzustellen und den eigenen Laden auszubauen.

Ab dem 15. September 2026 können Besitzer ihre gesammelten Tetramon-Karten tatsächlich in Partien einsetzen. Dazu lassen sich eigene Decks zusammenstellen, wobei sämtliche Kartenraritäten berücksichtigt werden. Das Sammeln wertvoller Exemplare erhält dadurch eine zusätzliche spielerische Bedeutung.

Ergänzend kommt ein Turniermodus hinzu. Darin richtet ihr Wettbewerbe für NPCs aus, während der normale Geschäftsbetrieb weiterläuft. Die Mischung aus Ladenverwaltung, Kartensammlung und spielbarem Sammelkartenspiel soll Version 1.0 deutlich umfangreicher machen.

Vom kleinen Laden zum lokalen Treffpunkt

Warum wurde die Simulation zum Steam-Hit? TCG Card Shop Simulator verbindet klassische Managementmechaniken mit dem Reiz virtueller Boosterpacks. Ihr bestellt neue Produkte, beobachtet Marktpreise, verkauft Einzelkarten und entscheidet selbst, ob seltene Funde im Laden landen oder in die persönliche Sammlung wandern.

Gleichzeitig entwickelt sich das anfangs kleine Geschäft schrittweise zu einem gut besuchten Treffpunkt. Zusätzliche Verkaufsflächen, neue Kartensets, Mitarbeiter und Spieltische sorgen dafür, dass der Laden mit den eigenen Einnahmen wächst.

Mit dem PS5-Start erreicht der virale Erfolg nun eine weitere große Zielgruppe. Freut ihr euch auf TCG Card Shop Simulator und das spielbare Tetramon TCG? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.