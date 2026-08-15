Swords & Slippers – Märchenprinzessinnen als Action-Roguelite mit Combos

Mit Swords & Slippers entsteht derzeit ein ungewöhnliches Actionspiel, das rasante Kämpfe im Stil von Stellar Blade und Final Fantasy 16 mit düsteren Neuinterpretationen bekannter Märchenfiguren verbindet. Statt auf ihre Rettung zu warten, greifen Schneewittchen, Rotkäppchen und Rapunzel selbst zu den Waffen.

Die Heldinnen basieren allerdings nicht auf den familienfreundlichen Disney-Versionen. Entwickler Mass Creation orientiert sich an den wesentlich düstereren europäischen Märchen und entwirft eine Geschichte über gestohlene Königreiche, rachsüchtige Stiefmütter und eine bewaffnete Rebellion. Swords & Slippers soll für den PC über Steam erscheinen, ein Veröffentlichungstermin steht bislang nicht fest.

Märchenprinzessinnen im Combo-Rausch

Wie spielt sich Swords & Slippers? Im Zentrum steht ein schnelles Character-Action-Kampfsystem mit verzweigten Angriffsketten, Ausweichmanövern, defensiven Fähigkeiten und elementaren Kräften. Ein Stil-System belohnt abwechslungsreiche Manöver, sodass nicht nur der verursachte Schaden, sondern auch eine möglichst kreative Kampfweise zählt.

Jede Heldin besitzt einen eigenen Kampfstil. Schneewittchen schwingt eine zwergische Spitzhacke, Rotkäppchen nutzt die wilde Seite ihrer Verbindung zum Wolf und Rapunzel verwandelt ihr magisches Haar in eine gefährliche Waffe. Während der Einsätze lässt sich ein begrenztes Team zusammenstellen, dessen Mitglieder mitten in laufenden Combos gewechselt werden können.

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Gerade diese Mischung weckt Erinnerungen an Stellar Blade und Final Fantasy 16. Spektakuläre Animationen, schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Fähigkeiten und lange Combo-Ketten sollen dafür sorgen, dass sich die Kämpfe deutlich stärker nach einem vollwertigen Actionspiel als nach einem gewöhnlichen Märchenabenteuer anfühlen.

Roguelite-Struktur trifft Beziehungssystem

Welche Besonderheiten bietet das neue Steam-Spiel? Jeder Durchlauf beginnt am Morgen und wird im Verlauf eines Ingame-Tages zunehmend anspruchsvoller. Neue Fähigkeiten und Verbesserungen werden schrittweise verfügbar, während Gegner bis Mitternacht stärker werden. Gleichzeitig steigen die möglichen Belohnungen, wodurch riskante Expeditionen besonders lukrativ ausfallen können.

Zur Roguelite-Struktur gehören außerdem zufällige Entwicklungen und Bosse, die auf verdrehten Versionen bekannter Märchenfiguren basieren. Zusätzlich fließen Deckbuilding-Elemente ein, über die das eigene Fähigkeitenpaket während eines Durchlaufs ausgebaut werden kann. Dadurch sollen sich die einzelnen Runs spielerisch voneinander unterscheiden.

Zwischen den Kämpfen kehrt die Gruppe in ein Schloss zurück. Dort übernimmt man offenbar die Rolle von Prinz Charming, baut Beziehungen zu den Prinzessinnen auf und erfährt mehr über ihre Vergangenheit und Geheimnisse. Entscheidungen, die Teamzusammenstellung und der Beziehungsstatus können besondere Zwischensequenzen sowie unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der Geschichte freischalten.

Swords & Slippers will damit mehr sein als ein auffälliges Actionspiel mit leicht bekleideten Märchenheldinnen. Die Kombination aus anspruchsvollen Kämpfen, Roguelite-Fortschritt, Deckbuilding und Beziehungspflege könnte dem Indie-Projekt eine eigene Identität verleihen. Vor allem Fans von Stellar Blade, schnellen Hack-and-Slash-Titeln und düsteren Märcheninterpretationen sollten das Spiel im Blick behalten.

Was haltet ihr von Swords & Slippers und der ungewöhnlichen Mischung aus Märchenprinzessinnen, Roguelite-Struktur und spektakulären Combos? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.