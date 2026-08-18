The Walking Dead Season 1 kostenlos auf Steam – Startzeit, Schritte, Key-Limit

Steam-Nutzer bekommen schon in rund 24 Stunden die Chance, sich eines der gefeiertsten Telltale-Abenteuer kostenlos zu sichern. Am 19. August 2026 verteilt die Legion Gaming Community eine begrenzte Zahl an Steam-Keys für The Walking Dead: Season 1.

Wer den emotionalen Klassiker bislang verpasst hat, sollte die Aktion nicht mit einem gewöhnlichen Gratiswochenende verwechseln. Ein erfolgreich eingelöster Key schaltet die vollständige erste Staffel dauerhaft auf dem eigenen Steam-Konto frei. Allerdings gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, erhält zuerst einen Key.

Der Starttermin für Deutschland

Wann startet die kostenlose Steam-Aktion? Die Ausgabe beginnt am 19. August 2026 um 15 Uhr deutscher Sommerzeit. Interessierte sollten sich bereits einige Minuten vor dem Start bei der Legion Gaming Community anmelden und die Seite für die Key Drops öffnen.

Zum Beginn wird eine virtuelle Warteschlange aktiviert. Die verfügbaren Steam-Keys sind limitiert und können deshalb deutlich vor dem regulären Ende der Aktion vergriffen sein. Wie viele Exemplare Lenovo und Partner Gamesplanet bereitstellen, ist nicht bekannt.

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Die Key Drops der Legion Gaming Community sind grundsätzlich global ausgerichtet. Damit können auch Nutzer aus Deutschland an der Aktion teilnehmen. Eine Garantie auf einen Key gibt es trotz rechtzeitiger Anmeldung nicht, da die Reihenfolge innerhalb der Warteschlange entscheidend ist.

Die notwendigen Schritte zum kostenlosen Key

Wie lässt sich The Walking Dead: Season 1 kostenlos sichern? Für die Teilnahme reicht es nicht aus, lediglich die Aktionsseite aufzurufen. Mehrere Konten müssen vorbereitet und miteinander verbunden werden, bevor ihr euch in die Warteschlange einreiht.

Erstellt ein Konto bei der Legion Gaming Community oder meldet euch mit einem vorhandenen Account an. Verknüpft euer Steam-Konto bereits vor dem Beitritt zur Warteschlange mit dem Community-Account. Stellt sicher, dass es sich nicht um ein eingeschränktes Steam-Konto handelt. Der Account muss durch frühere Käufe bereits freigeschaltet worden sein. Öffnet am 19. August 2026 kurz vor 15 Uhr die Seite der Key Drops und tretet der Warteschlange bei. Sobald ihr die Warteschlange passiert habt, bleiben euch zehn Minuten, um den angebotenen Schlüsselgutschein anzufordern. Meldet euch anschließend beim Partner Gamesplanet an und löst dort den erhaltenen Gutschein ein. Nach erfolgreicher Einlösung bekommt ihr den eigentlichen Steam-Key für The Walking Dead: Season 1 und könnt ihn eurem Konto hinzufügen.

The Walking Dead: Season 1 erschien ursprünglich am 24. April 2012 und genießt auf Steam bis heute äußerst positive Bewertungen. Das fünfteilige Adventure erzählt die Geschichte des verurteilten Lee Everett, der nach dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse auf das junge Mädchen Clementine trifft. Gemeinsam machen sich beide auf den Weg nach Savannah, während jede Entscheidung weitreichende Folgen für die Handlung und andere Überlebende haben kann.

Die große Stärke des Spiels liegt weniger in klassischen Kämpfen als in seinen Figuren, schwierigen moralischen Entscheidungen und emotionalen Konsequenzen. Wer narrative Abenteuer wie Life is Strange oder Heavy Rain mag, erhält hier ein echtes 10-von-10-Erlebnis. Deutsche Bildschirmtexte und Untertitel werden unterstützt, die Sprachausgabe bleibt jedoch Englisch.

Bereits am 2. September 2026 soll mit Before Your Eyes ein weiterer narrativer Titel über die Legion Gaming Community verteilt werden. Zunächst dürfte sich der Andrang jedoch auf The Walking Dead: Season 1 konzentrieren. Werdet ihr euch am 19. August 2026 in die Warteschlange einreihen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.