Steam-Gratisspiel Dokimon Quest – nur 48 Stunden ab 24. August 2026

Steam-Nutzer dürfen sich im August 2026 auf ein weiteres Gratis-Spiel freuen. Das rundenbasierte Monster-Rollenspiel Dokimon: Quest soll für kurze Zeit kostenlos erhältlich sein und anschließend dauerhaft in der eigenen Bibliothek bleiben.

Die Aktion beginnt voraussichtlich am 24. August 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Anschließend bleiben lediglich 48 Stunden, um das normalerweise 14,79 Euro teure Indie-Spiel dem eigenen Steam-Konto hinzuzufügen. Die Frist endet damit am 26. August 2026 gegen 19 Uhr. ([reddit.com](https://www.reddit.com/r/FreeGameSquad/comments/1vm5y4d/free_game_dokimon_quest_will_be_free_from_aug_24/?utm_source=openai))

Kurzes Zeitfenster für die kostenlose Vollversion

Wie lässt sich Dokimon: Quest kostenlos sichern? Sobald die Aktion gestartet ist, muss die Vollversion innerhalb des Angebotszeitraums auf Steam beansprucht werden. Wer das rechtzeitig erledigt, kann das Abenteuer auch nach Ablauf der Werbeaktion weiterhin herunterladen und spielen.

Dokimon: Quest folgt damit auf weitere kostenlose Steam-Aktionen im August 2026. Zuvor konnte das Dungeon-Abenteuer Moonlighter gratis eingesammelt werden, während das klassische Point-and-Click-Abenteuer Deponia noch bis zum 20. August 2026 kostenlos beansprucht werden kann.

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Die frühe Ankündigung stammt direkt von Entwickler Yanako RPGs. Damit müssen Interessierte dieses Mal nicht auf Einträge in externen Datenbanken warten und können Dokimon: Quest bereits auf ihre Wunschliste setzen.

Retro-Rollenspiel mit mehr als 140 Monstern

Welche Inhalte bietet Dokimon: Quest? Das Rollenspiel orientiert sich deutlich an Monsterfänger-Klassikern aus der Game-Boy-Color-Ära. In einer offenen Pixelwelt werden Kreaturen gefangen, trainiert und in rundenbasierten Kämpfen gegen andere Ranger eingesetzt.

Zur Auswahl stehen mehr als 140 unterschiedliche Monster. Einige Designs erinnern an bekannte Pokémon wie Evoli, während seltene Farbvarianten zusätzliche Sammelanreize bieten. Darüber hinaus können besiegten Rangern ihre verbundenen Monster abgenommen werden.

Mehr als 140 sammelbare Monster

Über 15 Städte sowie zahlreiche Routen, Höhlen und Schreine

Eine Hauptgeschichte mit rund 15 bis 20 Stunden Spielzeit

Neun wählbare Hauptfiguren

Mehr als 20 freischaltbare Retro-Farbpaletten

Optionale Kampfhilfen und beschleunigte Gefechte

Seltene Monster und weitere Aufgaben nach Abschluss der Kampagne

Auf Steam fallen die bisherigen Nutzerbewertungen größtenteils positiv aus. Eine deutsche Übersetzung wird derzeit allerdings nicht angeboten. Verfügbar sind unter anderem englische, französische, japanische, lateinamerikanisch-spanische und brasilianisch-portugiesische Texte. ([store.steampowered.com](https://store.steampowered.com/app/2019300/Dokimon_Quest/?curator_clanid=35402982&l=english&utm_source=openai))

Weitere Gratis-Aktionen im Spätsommer

Welche weiteren PC-Spiele werden kostenlos angeboten? Neben den offiziellen Steam-Aktionen gibt es im August und September 2026 zusätzliche Möglichkeiten, die eigene Bibliothek zu erweitern. Orion the Hero wird über itch.io kostenlos angeboten.

Für den 19. August 2026 ist außerdem eine Schlüsselaktion zu The Walking Dead über die Legion Gaming Community vorgesehen. Am 2. September 2026 soll dort Before Your Eyes folgen. Da bei solchen Schlüsselverteilungen nur begrenzte Kontingente verfügbar sein können, ist eine erfolgreiche Teilnahme nicht garantiert.

Werdet ihr Dokimon: Quest kostenlos mitnehmen oder ist euch das Spiel zu nah an klassischen Pokémon-Abenteuern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.