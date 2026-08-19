Valve Steam Frame – geleakte Unboxing- und Einrichtungsvideos aufgetaucht

Rund um Valves kommendes VR-Headset Steam Frame sind mehrere bislang unveröffentlichte Anleitungsvideos aufgetaucht. Die am 19. August 2026 entdeckten Clips zeigen unter anderem das Auspacken, die erste Einrichtung und verschiedene Anpassungsmöglichkeiten des Geräts.

Besonders auffällig ist, dass die Videos direkt über Valves Steam-Infrastruktur erreichbar waren. Eine offizielle Veröffentlichung des Headsets steht allerdings weiterhin aus. Ebenso fehlen noch konkrete Angaben zum Preis und zum genauen Verkaufsstart.

Der Lieferumfang von Steam Frame

Was befindet sich in der Verpackung von Steam Frame? Das Unboxing-Video gewährt einen recht detaillierten Blick auf den geplanten Lieferumfang. Nach dem Öffnen der Verpackung sollen Käufer zunächst das Steam-Frame-Headset und die beiden zugehörigen Controller sehen.

Darunter befinden sich mehrere Zubehörteile, die den Einstieg und die Verbindung mit einem PC oder einer Steam Machine erleichtern sollen. Der bislang gezeigte Lieferumfang setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

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Steam-Frame-VR-Headset

Zwei Steam-Frame-Controller

Abstandshalter für Brillenträger

USB-Funkadapter für PC und Steam Machine

USB-C-Kabel

Informationsbroschüre

Der Abstandshalter soll Nutzern mit Brille zusätzlichen Platz zwischen Gesicht und Linsen verschaffen. Der mitgelieferte Funkadapter ist für die drahtlose und möglichst latenzarme Übertragung von einem geeigneten PC oder einer Steam Machine zum Headset vorgesehen.

Steam Frame wird als eigenständiges VR-System mit SteamOS entwickelt, dessen Schwerpunkt dennoch auf dem Streaming der eigenen Steam-Bibliothek liegt. Neben unterstützten SteamVR-Inhalten sollen auch ausgewählte VR-Spiele und klassische Bildschirmspiele direkt auf dem Gerät laufen können.

Mehrere Einrichtungsvideos entdeckt

Welche Funktionen erklären die geleakten Steam-Frame-Videos? Beim Fund handelt es sich nicht nur um einen einzelnen Unboxing-Clip. Insgesamt wurden acht Videos entdeckt, die offenbar Teil einer offiziellen Begrüßungs- und Einrichtungstour für neue Besitzer werden sollen.

Die veröffentlichten Dateibezeichnungen geben einen vollständigen Überblick über die behandelten Themen:

Auspacken des Steam Frame

Anpassung von Sitz und Tragekomfort

Einstellung des Augenabstands

Anmeldung mit einem Steam-Konto

Einrichtung des Funkadapters

Nutzung ergonomischer Zubehörteile

Montage der Handschlaufen an den Controllern

Montage und Anpassung des Kopfbands

Damit decken die Clips praktisch den gesamten Weg vom Öffnen der Verpackung bis zur ersten Nutzung ab. Die Produktion solcher Videos deutet darauf hin, dass Valve die notwendigen Support-Inhalte für den Verkaufsstart bereits vorbereitet hat.

Eine offizielle Terminankündigung lässt sich daraus jedoch noch nicht ableiten. Valve hatte den Sommer 2026 als Veröffentlichungszeitraum für Steam Frame genannt, doch am 19. August 2026 waren weder ein konkretes Datum noch ein Preis für Deutschland bekannt.

Ein deutliches Signal für den nahenden Start

Wann könnte Steam Frame auf den Markt kommen? Die öffentlich erreichbaren Einrichtungsclips sind zumindest ein starkes Zeichen dafür, dass sich das VR-Headset in einer fortgeschrittenen Vorbereitungsphase befindet. Materialien zum Unboxing, zur Kontoanmeldung und zur Montage des Zubehörs werden üblicherweise erst benötigt, wenn die Hardware kurz vor der Auslieferung steht.

Bis Valve den Start offiziell bestätigt, bleiben mögliche Termine allerdings Spekulation. Für Interessierte dürfte vor allem die noch offene Preisfrage entscheidend sein, da Steam Frame sowohl als eigenständiges Headset als auch als drahtlose Erweiterung für leistungsfähige Gaming-PCs positioniert wird.

Wie ist euer Eindruck vom gezeigten Lieferumfang und den Einrichtungsvideos? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.