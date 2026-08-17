Knytt Classic ist gratis auf Steam und GOG zurück – das steckt im Port

Ein Stück Indie-Geschichte ist zurück: Knytt Classic steht seit dem 10. August 2026 kostenlos auf Steam und GOG zum Download bereit. Die Neuauflage erscheint passend zum 20. Jubiläum des atmosphärischen 2D-Plattformers, den der schwedische Entwickler Nifflas ursprünglich im Jahr 2006 als Freeware veröffentlichte.

Im Mittelpunkt steht ein friedliches Wesen, das von Außerirdischen entführt wird und nach einer Bruchlandung auf einem fremden Planeten festsitzt. Um nach Hause zurückzukehren, müssen die verstreuten Teile des abgestürzten Raumschiffs in einer weitläufigen, labyrinthartigen Welt gefunden werden.

Ein minimalistischer Indie-Klassiker kehrt zurück

Warum genießt Knytt bis heute Kultstatus? Statt Kämpfen, komplexen Rätseln oder ständig neuen Fähigkeiten setzt das Abenteuer konsequent auf Erkundung, präzise Sprünge und eine entspannte Atmosphäre. Die überschaubaren Bewegungsmöglichkeiten bleiben während des gesamten Spiels erhalten, wodurch vor allem die eigenen Fähigkeiten und die Orientierung in der Welt entscheidend sind.

Knytt entstand damals mit Unterstützung mehrerer Mitglieder aus Internetforen und entwickelte sich zu einem frühen Erfolg der unabhängigen Spieleszene. Später folgten Knytt Stories im Jahr 2007 und Knytt Underground im Jahr 2012, wobei Letzteres bereits seit längerer Zeit auf Steam erhältlich ist.

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Für Knytt Classic übernahm das Indie-Studio Bit Kid die technische Umsetzung. Der neue Port bewahrt die Pixelgrafik des Originals, wurde aber an moderne Rechner angepasst und unterstützt Windows, macOS, Linux sowie das Steam Deck.

Bonusmodi und moderne Komfortfunktionen

Welche Neuerungen bietet Knytt Classic? Trotz der originalgetreuen Präsentation handelt es sich nicht nur um einen simplen Neu-Upload der alten Freeware-Version. Bit Kid hat mehrere Komfortfunktionen, zusätzliche Herausforderungen und technische Verbesserungen eingebaut.

Mehr als 1.500 Bildschirme im Hauptspiel und drei Bonusmodi

Der neue, besonders anspruchsvolle Modus UltraTough

Die von Hempuli erstellte Modifikation Knytt XH mit besonders hohem Schwierigkeitsgrad

Die neu gemischte Welt von Brutally Unfair Knytt

13 Steam-Erfolge und versteckte Boni

Vollständige Gamepad-Unterstützung und frei belegbare Steuerung

Mehrere Bildformate sowie CRT- und LCD-Anzeigeeffekte

Optionaler Timer und Speicherung der schnellsten Abschlusszeit

Hempuli ist unter anderem durch Baba Is You und Environment Station Alpha bekannt. Die zusätzlichen Modi sorgen dafür, dass auch Kenner des Originals neue Herausforderungen bekommen, ohne dass die ruhige Identität von Knytt verloren geht.

Starker Start auf Steam

Wie kommt die kostenlose Neuauflage an? Die ersten Reaktionen fallen ausgesprochen positiv aus. Am 17. August 2026 verzeichnet Knytt Classic auf Steam 47 Nutzerrezensionen, die bislang ausnahmslos positiv sind.

Auch die beteiligten Entwickler arbeiten bereits an weiteren Projekten. Nifflas entwickelt mit Rhythm Doggo ein Plattformabenteuer, das Erkundung mit Musik und Rhythmus verbindet. Bit Kid arbeitet währenddessen an WOLFHOUND, einem Science-Fiction-Metroidvania mit Pixelgrafik, Waffen und einem von Klassikern wie Contra inspirierten Action-Schwerpunkt. Für beide Titel steht derzeit noch kein Veröffentlichungstermin fest.

Habt ihr Knytt bereits im Jahr 2006 gespielt oder entdeckt ihr den Indie-Klassiker jetzt erstmals auf Steam und GOG? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.