Die Unreal Engine 6 soll nicht einfach nur schönere Grafik liefern. Epic Games plant mit der nächsten Generation seiner Engine offenbar einen deutlich größeren Umbau der Spieleentwicklung und setzt dabei stark auf künstliche Intelligenz, Fortnite-Technologie und ein neues Programmiermodell.

Nachdem Epic die Unreal Engine 6 zuletzt bereits kurz angeteasert hatte, gibt es nun konkretere Details zur Ausrichtung. Die wichtigste Botschaft: UE6 soll Unreal Engine 5 und den Unreal Editor for Fortnite, kurz UEFN, zu einem einzigen Produkt zusammenführen.

Damit will Epic die klassische Profi-Engine und das Creator-Ökosystem rund um Fortnite langfristig vereinen.

Unreal Engine 6 soll UE5 und Fortnite-Editor zusammenbringen

Bisher existieren Unreal Engine 5 und UEFN weitgehend als zwei getrennte Entwicklungsstränge. Mit der Unreal Engine 6 soll sich das ändern. Epic spricht von einer gemeinsamen Engine für die nächste Generation der Spieleentwicklung.

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Entwickler sollen klassische Spiele weiterhin wie gewohnt bauen können, gleichzeitig aber einfacher Inhalte für Fortnite oder eigene miteinander verbundene Ökosysteme erstellen können.

Für Epic ist das ein zentraler Schritt. Die Unreal Engine 6 soll nicht nur einzelne Projekte ermöglichen, sondern auch große, persistente Online-Welten, plattformübergreifende Inhalte und stärker vernetzte Spielökosysteme unterstützen.

Verse wird zum neuen Fundament

Ein wichtiger Teil dieses Umbaus ist Verse. Die Programmiersprache wurde bereits im Umfeld von Fortnite und UEFN eingeführt und soll in der Unreal Engine 6 eine deutlich größere Rolle spielen.

Epic beschreibt Verse als Grundlage für große, dauerhafte Spielwelten, bei denen viele Entwickler gleichzeitig an komplexen Live-Erfahrungen arbeiten können. Dazu kommt ein neues Gameplay-Framework namens Scene Graph, das auf Verse basiert.

Epic will damit die technische Grundlage dafür schaffen, dass große Online-Welten leichter gebaut, betrieben und erweitert werden können. Daten, Spielzustände und Logik sollen stärker von der Engine selbst verwaltet werden, statt dass jedes Studio dafür eigene Backend-Lösungen bauen muss.

Das klingt trocken, könnte aber gerade für Live-Service-Spiele, UGC-Projekte und riesige Online-Welten extrem wichtig werden.

KI soll mühsame Handarbeit reduzieren

Der auffälligste und wahrscheinlich auch kontroverseste Punkt ist aber die KI-Integration.

Epic sieht LLMs, generative KI-Modelle und Tools wie Claude, Gemini oder Codex künftig als zentrale Bestandteile der Unreal-Engine-Workflows. Entwickler sollen eigene bevorzugte Modelle einbinden können, während Epic zugleich den eigenen Developer Assistant weiter ausbaut.

Dabei geht es nicht nur um generierten Code. Epic nennt auch viele klassische Produktionsbereiche: Level-Aufbau, Beleuchtung, Character-Rigs, Partikelsysteme, Skinning, Tests, Crash-Analysen und interne Tools.

Das Ziel ist klar: Weniger Zeit für wiederholende Handarbeit, mehr Zeit für kreative Entscheidungen und mehr Iterationen beim Feinschliff.

In Demos zeigte Epic bereits, wie sich Szenen per Texteingabe anpassen lassen. Assets können automatisch platziert, Lichtstimmungen verändert oder Referenzbilder als Ausgangspunkt für neue Looks genutzt werden.

Revolution oder Risiko für Jobs?

Genau hier wird die Unreal Engine 6 für viele Entwicklerinnen und Entwickler aber auch heikel.

Epic beschreibt KI als Kreativitäts- und Produktivitätsmultiplikator. In einer Branche, die in den vergangenen Jahren von Entlassungen, Studio-Schließungen und Sparprogrammen geprägt war, klingt Automatisierung für viele allerdings nicht nur nach Entlastung.

Wenn Aufgaben schneller und mit weniger Aufwand erledigt werden können, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob Studios künftig kleinere Teams für ähnliche oder sogar größere Projekte einplanen.

Epic versucht diese Sorge zu entschärfen. Der Kern der Botschaft: Menschen sollen weiter im Mittelpunkt stehen. KI soll Entwickler nicht ersetzen, sondern ihnen mühsame Arbeit abnehmen und kreative Kontrolle erhalten.

Ob die Branche das am Ende genauso umsetzt, ist eine andere Frage. Denn die Unreal Engine 6 erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem viele Publisher ohnehin nach Effizienzgewinnen suchen.

Portable Inhalte und Fortnite-Skins in anderen Spielen

Neben KI und Verse arbeitet Epic auch an einem weiteren großen Thema: portable Inhalte.

Mit der Unreal Engine 6 sollen Inhalte, Code und sogar digitale Ökonomien leichter zwischen Spielen, Ökosystemen und Engines wandern können. Dafür will Epic stärker auf offene Standards setzen.

Ein erstes Beispiel sollen Fortnite-Kosmetics sein. Langfristig sollen Entwickler die Möglichkeit bekommen, bestimmte Fortnite-Outfits in eigenen Spielen zu unterstützen oder eigene Outfits zu bauen, die wiederum in Fortnite funktionieren.

Damit denkt Epic weit über eine klassische Engine hinaus. Die Unreal Engine 6 soll auch ein Fundament für vernetzte digitale Güter, geteilte Ökonomien und interoperable Inhalte werden.

Für Spieler könnte das bedeuten, dass Käufe und kosmetische Inhalte künftig nicht mehr so stark an ein einzelnes Spiel gebunden sind. Für Entwickler könnte es neue Wege eröffnen, eigene Spiele an größere Ökosysteme anzudocken.

Wann erscheint die Unreal Engine 6?

Bis Entwickler regulär mit der Unreal Engine 6 arbeiten können, dauert es noch eine Weile.

Epic plant den Early-Access-Start der Unreal Engine 6 für Ende 2027. Die vollständige Veröffentlichung soll anschließend etwa 12 bis 18 Monate später erfolgen.

Der aktuelle UE6-Entwicklungszweig ist bereits öffentlich auf GitHub sichtbar, aber noch nicht als Alpha-Version gedacht. Epic will damit vor allem transparent zeigen, wohin sich die Engine entwickelt.

Studios, die aktuell auf Unreal Engine 5 setzen, sollen laut Epic nicht vor einen harten Bruch gestellt werden. Bestehende Projekte sollen einen möglichst klaren Übergang bekommen. Actors und Blueprints werden in frühen UE6-Versionen weiterhin enthalten sein, später aber schrittweise durch neue Systeme ersetzt.

Rocket League als erstes großes Vorzeigeprojekt

Als erstes großes Beispiel für die neue Technologie soll eine modernisierte Version von Rocket League dienen. Das passt strategisch gut zu Epic: Rocket League ist ein starkes Live-Spiel, hat eine große Community und eignet sich als Testfeld für neue Online-, Performance- und Creator-Systeme.

Für die breite Spielebranche dürfte die Unreal Engine 6 aber weit darüber hinaus wichtig werden. Schon UE5 hat mit Nanite, Lumen und modernen Open-World-Workflows die Produktion vieler Spiele geprägt. UE6 könnte nun weniger über Grafik allein definiert werden, sondern über die Frage, wie Spiele überhaupt gebaut, betrieben und erweitert werden.

Unreal Engine 6 könnte die Branche verändern

Die Unreal Engine 6 wird damit zu einem der spannendsten Technologieprojekte der kommenden Jahre.

Epic will die Engine nicht nur schneller und leistungsfähiger machen, sondern die Entwicklungsarbeit selbst verändern. KI-gestützte Workflows, Verse, portable Inhalte, Fortnite-Anbindung und offene Standards sollen aus UE6 eine Plattform machen, die weit mehr ist als ein Grafikmotor.

Ob das am Ende vor allem kreative Arbeit erleichtert oder den Druck auf Entwicklerteams weiter erhöht, wird sich erst zeigen. Klar ist aber schon jetzt: Die Unreal Engine 6 dürfte eine der wichtigsten Grundlagen für die nächste große Spielewelle werden.

Und sie könnte die Frage neu stellen, wer in Zukunft eigentlich Spiele baut: Menschen mit besseren Werkzeugen – oder Studios mit kleineren Teams und immer mehr Automatisierung.