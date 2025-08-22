PlayStation Indies Aktion – Top Indie-Spiele bis September stark reduziert

Die PlayStation Store „PlayStation Indies“ Aktion im August und September 2025 ist eine hervorragende Gelegenheit, um einige der besten Indie-Titel zu stark reduzierten Preisen zu ergattern. Diese Aktion fokussiert sich auf kleinere Spiele, die oft im Schatten großer AAA-Veröffentlichungen stehen, aber absolut nicht zu unterschätzen sind. Bis zum 3. September 2025 um 23:59 Uhr kannst du von diesen tollen Angeboten profitieren. Hier sind die zehn besten Deals, die du nicht verpassen solltest.

Limbo & Inside Bundle

Was macht das Limbo & Inside Bundle so besonders? Limbo und Inside sind zwei der einflussreichsten Indie-Spiele und haben Maßstäbe gesetzt, denen viele andere Spiele zu folgen versuchen. Beide bieten herausfordernde Rätsel, die jedoch dank eines durchdachten Checkpoint-Systems und intuitivem Design nicht frustrierend sind. Die Geschichten sind einzigartig und faszinierend, was sie zu unverzichtbaren Klassikern macht. Der Preis von nur 2,69 € ist ein echtes Schnäppchen.

The Stanley Parable Ultra Deluxe

Warum ist The Stanley Parable Ultra Deluxe ein Muss? Dieses Spiel ist mehr als nur ein Remaster des originalen satirischen Erlebnisses von 2013. Es bietet eine humorvolle Kritik an der Rolle von Entscheidungen in Videospielen und hat seinen komödiantischen Charme bewahrt. Ultra Deluxe erweitert das Original auf clevere Weise und bietet für 9,99 € eine lohnenswerte Erfahrung.

Pepper Grinder

Was bietet Pepper Grinder, was andere Plattformspiele nicht haben? Dieses Spiel bringt frischen Wind in das Genre mit seinem einzigartigen Gameplay, das sich auf das Bohren durch Sanddünen konzentriert. Mit einer schönen, farbintensiven Grafik und einem Preis von 6,74 € (5,99 € für PlayStation Plus Mitglieder) ist es definitiv einen Blick wert.

Haven

Warum solltest du Haven ausprobieren? Haven bietet eine charmante und reife Darstellung einer romantischen Beziehung in einem RPG-Kontext. Die Kämpfe sind einfach, aber befriedigend, und die Geschichte sowie der Soundtrack machen es zu einem einzigartigen Erlebnis. Der Preis von 7,49 € ist ein weiterer Anreiz, dieses Spiel auszuprobieren.

Thank Goodness You’re Here!

Was macht Thank Goodness You’re Here! so unterhaltsam? Dieses Spiel ist eine wahre Wundertüte voller britischem Humor und Gags, die das Spielerlebnis zu einer lustigen Reise machen. Mit einem reduzierten Preis von 12,99 € lohnt sich der Besuch in dieser verrückten Stadt.

Detention

Was unterscheidet Detention von anderen Horrorspielen? Detention ist mehr als nur ein Horrorspiel; es behandelt reife Themen wie Zensur und politische Unterdrückung. Diese tiefgründige Erfahrung ist für nur 3,89 € erhältlich und bietet eine ergreifende narrative Tiefe.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

Warum sollten Retro-Fans Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind in Betracht ziehen? Dieses Spiel bietet eine nostalgische Reise in die Welt der klassischen Beat’em-ups, ergänzt durch abwechslungsreiche Level. Für 22,74 € erhältst du ein fokussiertes Erlebnis mit einem Hauch von Retro-Charme.

Tainted Grail: The Fall of Avalon

Was macht Tainted Grail: The Fall of Avalon zu einer guten Alternative zu Elder Scrolls? Diese Wahl- und Handlungsfreiheit in einer detailreichen Welt erinnert stark an Elder Scrolls, bietet jedoch seine eigene einzigartige Erfahrung. Für 38,74 € bekommst du ein tiefgründiges RPG mit beeindruckendem Kampfsystem.

Venba

Warum ist Venba ein besonderes narrative Erlebnis? Venba bietet einen Einblick in die Herausforderungen einer tamilischen Familie in Kanada. Die Erzählung wird durch einfache, aber wirkungsvolle Kochpuzzles verstärkt, die kulturelle Themen beleuchten. Für 5,99 € erhältst du ein tiefgründiges und emotionales Spiel.

Redout 2

Was bietet Redout 2 im Vergleich zu anderen Rennspielen? Als spiritueller Nachfolger von Wipeout bietet Redout 2 ein rasantes Rennvergnügen mit einem innovativen Risiko-Belohnungssystem. Der Preis von 7,99 € (6,99 € für PlayStation Plus Mitglieder) macht es zu einer hervorragenden Wahl für Fans des Genres.

