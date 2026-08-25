Silent Hill: Townfall – Neuer Trailer enthüllt Cast

Konami hat im Rahmen der gamescom Opnening Night Live einen neuen Trailer zu Silent Hill: Townfall präsentiert. In gewohnt stimmungsvoller Atmosphäre werden dabei auch hochkarätige Synchronsprecher des Survival-Horror-Abenteuers vorgestellt.

Das Veröffentlichungsdatum wurde bereits bei der State of Play Anfang Juni bekanntgegeben. Silent Hill: Townfall erscheint am 24. September 2026 exklusiv für PlayStation 5.

Wer sind die Charaktere in Silent Hill: Townfall?

Jovan Adepo (zuletzt in Es – Welcome to Derry zu sehen) übernimmt in die Rolle des Hauptprotagonisten Simon Ordell. Lost-Star Terry O’Quinn verkörpert den rätselhaften und etwas seltsamen Richard. Dieser ruft Simon zur abgelegenen, schottischen Insel St. Amelia, um einige Dinge geradezurücken. Doch auch die Krankenschwester Zoe, gesprochen von Kezia Burrows (bekannt durch die Serie Mystery Island), fordert Simon zur Rückkehr auf.

Gleichzeitig unterstützt Zoe Simon bei seinem Vorhaben auch, in dem sie mit ihm über ein tragbares TV-Gerät kommuniziert. Obendrein fängt das Gerät instabile Signale in der Spielwelt auf. Erlebbar ist Silent Hill: Townfall aus der Ego-Perspektive, was das ganze Erlebnis noch intensiver macht, schließlich passiert alles aus nächster Nähe.

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Spielerisch ist der neue Survival-Horror von Konami vorrangig auf die Story und damit verbundene Rätsel ausgelegt. Im Verlauf kommt es natürlich immer wieder zu verstörenden Vorkommnissen und Szenen – wie sollte es auch anders sein. Und Zoes Geschichte scheint untrennbar mit der Stadt verbunden zu sein.

Noch mehr Horror dank DualSense

Um alles noch intensiver zu erleben, haben die Entwickler auch den DualSense-Controller der PS5 mit einbezogen. So soll sich zum Beispiel der Empfang von dem bereits erwähntem TV-Gerät durch Drehbewegungen steuern lassen.

Zu den weiteren bestätigten Funktionen gehören:

Adaptive Trigger für Waffen

Haptisches Feedback bei Gegnern und Umgebungsgeräuschen

Bewegungssteuerung für bestimmte Spielmechaniken

Interaktionen mit dem CRTV-Gerät über die Sensoren des DualSense-Controllers

Die Vorbestellungsphase läuft bereits seit Anfang Juni. Wer sich für die Deluxe-Version entschieden hat oder es noch tut, bekommt seinen Spielzugang für 59,99 Euro 48 Stunden vor dem eigentlichen Release freigeschaltet. Natürlich gibt es auch eine Standart-Version für nur 49,99 Euro.

Bist du bereit für ein neues Silent Hill-Abenteuer? Was hältst du von den bisherigen Einblicken? Lass es uns in den Kommentaren wissen.