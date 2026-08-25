Path of Exile 2 verlässt Early Access am 11. Dezember 2026 – das steckt in 1.0

Grinding Gear Games hat bei der Opening Night Live der Gamescom 2026 den Termin für die Vollversion von Path of Exile 2 bekannt gegeben. Das Action-Rollenspiel verlässt am 11. Dezember 2026 den Early Access und erscheint mit Update 1.0 als Free-to-play-Titel.

Der dazugehörige Trailer lieferte zugleich einen ersten Vorgeschmack auf eine neue Charakterklasse, Schwerter als zusätzliche Waffenart und die Rückkehr einer besonders bekannten Fähigkeit. Weitere Details zu den Inhalten der Vollversion sollen bei einer Präsentation am 27. August 2026 folgen.

Neue Klasse setzt auf Schwerter und Arenakämpfe

Welche Klasse erscheint mit Path of Exile 2 Version 1.0? Im Mittelpunkt des Trailers steht ein neuer Kämpfer, dessen Konzept deutlich an den Duellanten aus dem ersten Path of Exile erinnert. Die Klasse tritt in einer Arena gegen zahlreiche Gegner an und nutzt dabei erstmals Schwerter, die bisher nicht zum verfügbaren Waffenarsenal von Path of Exile 2 gehörten.

Besonders auffällig ist die Rückkehr von Zyklon. Die beliebte Fähigkeit lässt den Charakter wirbelnd durch Gegnergruppen ziehen und gehörte bereits im Vorgänger zu den bekanntesten Grundlagen zahlreicher Builds. In Path of Exile 2 scheint der Angriff um Projektile und weitere Effekte ergänzt zu werden, wodurch sich zusätzliche Möglichkeiten für offensive Kombinationen ergeben dürften.

Der Trailer deutet außerdem an, dass zusammen mit den Schwertern weitere bekannte Fertigkeiten zurückkehren könnten. Dazu zählen möglicherweise Zerfleischen und Doppelschlag. Eine vollständige Übersicht der Fähigkeiten, Aufstiegsklassen und möglichen Kombinationen steht allerdings noch aus und könnte Teil der angekündigten Präsentation am 27. August 2026 sein.

Kostenlose Belohnungen für die Community

Wie lassen sich die kostenlosen Belohnungen freischalten? Grinding Gear Games verbindet die Ankündigung mit einer Community-Aktion. Fans können ihre E-Mail-Adresse auf der offiziellen Webseite registrieren und dadurch gemeinsam mehrere Meilensteine erreichen. Für die Freischaltung sämtlicher Inhalte sind insgesamt fünf Millionen registrierte E-Mail-Adressen erforderlich.

Die Aktion umfasst fünf kosmetische Belohnungen, die keinen spielerischen Vorteil bieten. Folgende Gegenstände wurden angekündigt:

Soulframe-Kronen-Helmaufsatz

Soulflame-Waffeneffekt

Soulflame-Portal

Flügel der angeketteten Chimäre

Scourgeborn-Eber als Begleiter

Da es sich um gemeinsame Community-Meilensteine handelt, hängt die vollständige Freischaltung von der Gesamtzahl der Registrierungen ab. Interessierte müssen somit nicht allein mehrere Aufgaben erledigen, sondern tragen mit ihrer Anmeldung zum globalen Fortschritt bei.

Der Early Access endet nach rund zwei Jahren

Wann wird Path of Exile 2 kostenlos spielbar? Mit der Veröffentlichung von Version 1.0 am 11. Dezember 2026 endet die kostenpflichtige Early-Access-Phase. Der Vorabzugang startete am 6. Dezember 2024, womit die vollständige Veröffentlichung fast genau zwei Jahre später erfolgt.

Update 1.0 soll Path of Exile 2 nicht nur um den neuen Schwertkämpfer und zusätzliche Fähigkeiten erweitern. Für die Vollversion sind außerdem weitere Inhalte für Kampagne und Endgame zu erwarten. Konkrete Einzelheiten dürfte Grinding Gear Games während der kommenden Präsentation bekannt geben.

Freut ihr euch auf den Duellanten, Schwerter und die Rückkehr von Zyklon? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.