Fallout 4 – Threezero bringt T-60 Rust Powerrüstung als 1:6 Figur 2026

Ein neuer Fallout-Release sorgt im Dezember 2026 für Nachschub, allerdings handelt es sich nicht um ein Videospiel. Threezero bringt eine aufwendig gestaltete Sammlerfigur der T-60 Rust Powerrüstung aus Fallout 4 auf den Markt.

Das Modell richtet sich klar an Fans mit einem großzügigen Merchandise-Budget. Die Vorbestellung kostet beim Hersteller 429,90 Dollar, während Sideshow umgerechnet etwa 435 Dollar verlangt. Für Deutschland wurde bislang kein eigenständiger Europreis angekündigt.

Die T-60 im detailreichen Rost-Look

Welche Besonderheiten bietet die neue Fallout-Figur? Die T-60 Rust Powerrüstung erscheint im Maßstab 1:6 und erreicht eine Höhe von rund 36,8 Zentimetern. Threezero orientiert sich bei der Gestaltung an der Version aus Fallout 4 und setzt auf eine stark verwitterte Oberfläche, die den Eindruck einer lange genutzten Rüstung aus dem Ödland vermitteln soll.

Für diesen Look durchlaufen die einzelnen Rüstungsteile einen vierstufigen Bemalungsprozess. Unter der Außenpanzerung befindet sich ein beweglicher Endoskelett-Rahmen mit mehr als 35 Gelenkpunkten, wodurch sich die massive Figur trotz ihrer Panzerung in unterschiedlichen Posen präsentieren lässt.

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Die wichtigsten Merkmale der T-60 Rust Powerrüstung im Überblick:

T-60-Powerrüstung nach ihrem Auftritt in Fallout 4

Maßstab 1:6 mit einer Höhe von rund 36,8 Zentimetern

Vierstufige Bemalung mit Verwitterungs- und Rosteffekten

Endoskelett-Rahmen mit mehr als 35 Gelenkpunkten

Magnetische Verbindungspunkte für die Rüstungsteile

Kompatibilität mit anderen Fallout-Powerrüstungen von Threezero

Beleuchteter Helm mit LED-Funktion

AER-9-Lasergewehr mit zwei austauschbaren Energiemagazinen

Neuer männlicher Kopf als Alternative zum Helm

Austauschbare Teile für Fallout-Sammler

Warum ist das magnetische Endoskelett besonders interessant? Die einzelnen Panzerungsteile lassen sich abnehmen und mit anderen Powerrüstungsmodellen von Threezero kombinieren. Wer bereits Figuren der T-45, T-51 oder früherer T-60-Ausführungen besitzt, kann die Komponenten dadurch untereinander austauschen und eigene Varianten zusammenstellen.

Zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten bietet der neu modellierte Kopf, der anstelle des Helms auf dem Endoskelett befestigt werden kann. Die LED-Beleuchtung im Helm setzt das Modell zudem auffällig in Szene, wobei die benötigten Batterien nicht zum Lieferumfang gehören.

Das enthaltene AER-9-Lasergewehr passt thematisch zur technologisch fortschrittlichen Powerrüstung und wird mit zwei wechselbaren Magazinen ausgeliefert. Damit fällt der Lieferumfang zwar überschaubar aus, der Schwerpunkt liegt jedoch sichtbar auf der detaillierten Konstruktion, der Beweglichkeit und der aufwendigen Lackierung.

Geplante Auslieferung im Dezember 2026

Wann erscheint die neue Fallout-Sammlerfigur? Sideshow nennt aktuell den Dezember 2026 als frühestmöglichen Auslieferungszeitraum. Bei Sammlerfiguren dieser Größenordnung sind spätere Verschiebungen grundsätzlich möglich, weshalb der Termin noch nicht als endgültig betrachtet werden sollte.

Für Fallout-Fans bleibt die Figur dennoch eine kostspielige Möglichkeit, die Wartezeit auf neue Spiele zu überbrücken. Während Fallout 76 weiterhin regelmäßig mit Inhalten versorgt wird, stammt das letzte große Einzelspieler-Abenteuer der Reihe mit Fallout 4 bereits vom 10. November 2015. Bethesda arbeitete in den vergangenen Jahren außerdem an Starfield und The Elder Scrolls 6.

Würdet ihr rund 373 Euro für diese detaillierte T-60-Powerrüstung ausgeben, oder ist euch der Preis selbst für ein hochwertiges Fallout-Sammlerstück zu hoch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.