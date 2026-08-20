Splatoon 3 Update 11.3.0 – Balance-Änderungen für Waffen und Specials

Nintendo versorgt Splatoon 3 im August 2026 mit einem weiteren umfangreichen Balance-Update. Version 11.3.0 erscheint in Deutschland laut offizieller Supportseite am 20. August 2026 und gilt sowohl für Nintendo Switch als auch für Nintendo Switch 2.

Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Anpassungen an Hauptwaffen und Spezialwaffen. Zusätzlich verbindet Nintendo den Mehrspieler-Shooter enger mit dem Ableger Splatoon Raiders, der exklusiv für Nintendo Switch 2 erschienen ist.

Damit alle Online-Funktionen weiterhin genutzt werden können, muss Splatoon 3 auf die aktuelle Version gebracht werden. Bei aktivierten automatischen Software-Updates sollte der Download selbstständig erfolgen.

Eine besondere Belohnung aus Splatoon Raiders

Wie erhalten Fans die neue PET-Kleckser Replik? Die neue Waffe kann über das Terminal in der Lobby von Splatoon 3 abgeholt werden. Voraussetzung ist, dass auf derselben Konsole Speicherdaten von Splatoon Raiders vorhanden sind und die Hauptgeschichte des Ablegers abgeschlossen wurde.

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Darüber hinaus muss Splatoon 3 mit demselben Benutzerprofil gestartet werden, mit dem auch der Spielstand von Splatoon Raiders verknüpft ist. Die Belohnung richtet sich somit gezielt an Fans, die beide Titel auf ihrer Nintendo Switch 2 gespielt haben.

Spielerische Vorteile bietet die PET-Kleckser Replik allerdings nicht. Ihre Eigenschaften entsprechen vollständig dem Tentatek-Kleckser, wodurch sie in erster Linie als kosmetische Belohnung und Erinnerungsstück an Splatoon Raiders dient.

Alle Änderungen an den Hauptwaffen

Welche Hauptwaffen werden mit Version 11.3.0 angepasst? Mehrere bislang besonders effiziente Waffen erhalten Einschränkungen beim Tintenverbrauch oder bei ihrer Fähigkeit, große Flächen zu kontrollieren. Andere Modelle werden schneller, sparsamer oder präziser.

Der Karbonroller kann mit vertikalen Schwüngen auf größere Entfernung 50 Schadenspunkte verursachen. Gleichzeitig steigt das maximale Lauftempo beim Vorwärtsfärben mit gedrückter ZR-Taste um ungefähr fünf Prozent.

Beim 3R-Schwapper sinkt dagegen der Tintenverbrauch, während Kelvin 525 nach einer Ausweichrolle präzisere Schüsse abgibt. Reichweitenstarke Waffen wie E-liter 4K und R-BLR/5H müssen künftig stärker auf ihre Tintenvorräte achten.

Hauptwaffen Änderungen Karbonroller, Karbonroller Deko, Karbonroller ANG-LR 50 Schaden werden bei vertikalen Schwüngen auf größere Distanz erreicht. Das maximale Lauftempo beim Vorwärtsfärben steigt um etwa 5 Prozent. 3R-Schwapper, 3R-Schwapper Fresco, 3R-Schwapper OX-D Der Tintenverbrauch sinkt um ungefähr 5 Prozent. Kelvin 525, Kelvin 525 Deko Die Streuung der Schüsse nach einer Ausweichrolle wird um etwa 10 Prozent reduziert. .52 Gallon, .52 Gallon Deko Der Radius der beim Einschlag verspritzten Tinte sinkt bei weiter entfernten Projektilen um ungefähr 8 Prozent. E-liter 4K, E-liter 4K SE, Ziel-E-liter 4K, Ziel-E-liter 4K SE Der tintensparende Effekt der Fähigkeit Hauptverbrauch wird abgeschwächt. R-BLR/5H, R-BLR/5B Der Tintenverbrauch steigt um ungefähr 7 Prozent. Tri-Stringer, Alpomar-Tri-Stringer, Prisma-Tri-Stringer, Ordnung-Stringer Replik Die Fläche, die durch herabfallende Tintenspritzer eingefärbt wird, fällt kleiner aus.

Spezialwaffen und benötigte Punkte

Wie verändert das Update die Spezialwaffen? Der Tri-Tintenschock macht seinen Nutzer nach der Aktivierung ungefähr eine Sechstelsekunde früher unverwundbar. Dafür wird der schädliche Explosionsbereich um rund 9 Prozent verkleinert.

Die Tintenfäuste des Tri-Tintenschocks fliegen etwa 9 Prozent weiter. Dadurch verkleinert sich zugleich die Fläche, in der sich mehrere Explosionen überschneiden und mindestens 100 Schadenspunkte verursachen können.

Auch Trizooka und Tintegrator werden angepasst. Trizooka-Projektile fliegen ungefähr 13 Prozent schneller, ohne dass sich ihre maximale Flugdistanz verändert. Der Tintegrator kann dagegen etwa 9 Prozent weniger gegnerische Tinte aufsaugen.

Spezialwaffe Änderungen Tri-Tintenschock Frühere Unverwundbarkeit, etwa 9 Prozent kleinere Schadensfläche und ungefähr 9 Prozent höhere Reichweite der Tintenfäuste. Trizooka Die Geschwindigkeit der Geschosse steigt um etwa 13 Prozent. Die Flugdistanz bleibt unverändert. Tintegrator Die aufsaugbare Menge gegnerischer Tinte sinkt um ungefähr 9 Prozent.

Zusätzlich ändert Nintendo die Punktkosten für drei Spezialwaffen. Der Profi-Kleckser CH-LL benötigt künftig nur noch 180 statt 190 Punkte. Beim Hydrant SE sinkt der Wert von 200 auf 190 Punkte, während der Alpomar-Tri-Stringer von 190 auf 200 Punkte angehoben wird.

Hauptwaffe Bisher Neu Profi-Kleckser CH-LL 190 Punkte 180 Punkte Hydrant SE 200 Punkte 190 Punkte Alpomar-Tri-Stringer 190 Punkte 200 Punkte

Abgerundet wird Version 11.3.0 durch eine Fehlerbehebung an der Steuerung. Bestimmte Aktionen unmittelbar nach einem Wandsprung ermöglichten bislang eine stärkere seitliche Bewegung als vorgesehen. Dieser Fehler soll mit dem Update nicht mehr auftreten.

Nintendo hat außerdem bestätigt, dass sich auch das nächste Update auf die Balance des Mehrspielermodus konzentrieren wird. Damit ist die Arbeit an Splatoon 3 selbst nach dem Erscheinen von Splatoon Raiders offenbar noch nicht abgeschlossen.

Wie gefallen euch die Änderungen und werdet ihr euch die PET-Kleckser Replik sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.