Morrowind-Poison Song von Tamriel Rebuilt – neue Regionen, Haus Indoril 2026

Mit The Elder Scrolls: Poison Song steht eine gewaltige Erweiterung für den Rollenspielklassiker The Elder Scrolls 3: Morrowind bevor. Hinter dem Projekt steckt allerdings nicht Bethesda, sondern das erfahrene Team von Tamriel Rebuilt, das seit vielen Jahren an einer spielbaren Umsetzung des ursprünglich gestrichenen Festlands von Morrowind arbeitet.

Eine neue Vorschau zeigt bereits erste Spielszenen aus der Erweiterung. Poison Song soll noch 2026 erscheinen, einen konkreten Veröffentlichungstermin hat das ehrenamtlich arbeitende Team bislang jedoch nicht genannt.

Neue Regionen auf dem Festland von Morrowind

Welche Inhalte bietet The Elder Scrolls: Poison Song? Die Erweiterung überarbeitet große Teile der Region Sundered Scar und ergänzt neue Gebiete rund um die Hauptstadt Almalexia. Dazu gehören unter anderem die Stadt Othrenis, gefährliche Dungeons, kleinere Siedlungen sowie mehrere Kapellen des Hauses Indoril.

Die überarbeitete Landschaft von Sundered Scar präsentiert sich als unwirtliches Gebiet mit Geysiren, Schwefelbecken und vulkanischen Gefahren. Neben wilden Kreaturen sollen sich dort Schmuggler, Ausgestoßene und weitere zwielichtige Bewohner verbergen. Neue Ruinen und Relikte greifen zudem die Geschichte von Nerevar und dem einst mächtigen Haus Mora auf.

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Poison Song erweitert außerdem bereits veröffentlichte Inhalte in Alt-Ebenherz. Mehrere dort begonnene Gilden-Handlungsstränge werden abgeschlossen oder umfassend überarbeitet. Betroffen sind unter anderem die Kriegergilde, der Kaiserliche Kult und die Kaiserliche Legion.

Haus Indoril wird erstmals spielbar

Warum ist Haus Indoril für Morrowind-Fans besonders spannend? Poison Song ermöglicht es erstmals innerhalb von Tamriel Rebuilt, dem traditionsreichen Großen Haus Indoril beizutreten. Zum Auftakt stehen drei separate Quest-Reihen bereit, die unterschiedliche Kapellen, regionale Konflikte und einflussreiche Mitglieder des Hauses vorstellen.

Ein wichtiger Bestandteil der Handlung ist die Prophezeiung des Nerevarine. Einige Mitglieder des Hauses beschäftigen sich intensiv mit dem Vermächtnis Nerevars, wodurch die neuen Geschichten eng mit der Haupthandlung des ursprünglichen Morrowind verbunden werden. Zusätzlich kommen Aufgaben für den Tempel, die Ordinatoren und die Morag Tong hinzu.

Tamriel Rebuilt hat das Hauptspiel bereits um zahlreiche Städte, Figuren, Gegenstände und mehr als 900 Quests erweitert. Durch Poison Song und die zuletzt veröffentlichten Erweiterungen steigt die Gesamtzahl der zusätzlichen Aufgaben auf über 1.000. Damit wächst Morrowind erneut deutlich über den Umfang der ursprünglichen Insel Vvardenfell hinaus.

Neue Abenteuer vor The Elder Scrolls 6

Wann erscheint die Morrowind-Erweiterung? Das Team bezeichnet die Veröffentlichung als unmittelbar bevorstehend und plant den Release noch für 2026. Da Poison Song zahlreiche bereits vorhandene Gebiete verändert, dürfte für einen möglichst fehlerfreien Durchlauf ein neuer Charakter die beste Wahl sein.

Während The Elder Scrolls 6 weiterhin auf sich warten lässt, liefert die Community damit umfangreichen Nachschub für einen der beliebtesten Teile der Reihe. Dank neuer Regionen, vollständiger Fraktionsgeschichten und des spielbaren Hauses Indoril könnte Poison Song selbst für erfahrene Morrowind-Fans einen weiteren großen Durchlauf rechtfertigen.

Freut ihr euch auf Poison Song und würdet ihr für die Erweiterung einen neuen Morrowind-Charakter erstellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.