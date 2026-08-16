Leak deutet LEGO-Set Iron Falcon an – Star Wars trifft Marvel 2027

Ein ungewöhnlicher Leak sorgt derzeit in der LEGO-Community für Gesprächsstoff. Demnach plant LEGO für 2027 ein gemeinsames Set zu Star Wars und Marvel, das Figuren und Motive der beiden großen Disney-Marken miteinander vermischt.

Das angebliche Modell trägt den Namen Iron Falcon und soll unter der Setnummer 75481 erscheinen. Eine offizielle Ankündigung von LEGO liegt bislang nicht vor, weshalb sämtliche Details weiterhin als unbestätigtes Gerücht behandelt werden müssen.

Der Iron Falcon als Herzstück

Was steckt im geleakten LEGO-Crossover? Im Mittelpunkt des Sets soll eine neue Variante des Millennium Falken stehen. Der Name Iron Falcon deutet darauf hin, dass das berühmte Raumschiff eine von Iron Man inspirierte Gestaltung erhalten könnte, möglicherweise mit roten und goldenen Elementen.

Konkrete Angaben zur Anzahl der Bausteine, zur Größe des Modells und zu möglichen Spielfunktionen fehlen bislang. Auch ein Preis und ein genauer Veröffentlichungstermin innerhalb des Jahres 2027 wurden noch nicht genannt. Für den deutschen Markt ist das Set ebenfalls noch nicht offiziell angekündigt.

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LEGO hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit alternativen Versionen bekannter Star-Wars-Fahrzeuge experimentiert. Beispiele dafür sind der Dark Falcon und der weihnachtlich gestaltete Gingerbread AT-AT. Ein offizielles Crossover mit Marvel wäre dennoch ein deutlich größerer Schritt.

Fünf ungewöhnliche Minifiguren

Welche Minifiguren sollen im Iron Falcon enthalten sein? Laut dem Leak sind fünf Charaktere geplant, die bekannte Star-Wars-Figuren mit Mitgliedern der Avengers und weiteren Marvel-Helden kombinieren. Die Namen setzen sich jeweils aus Elementen beider Marken zusammen.

Iron-3PO: Eine Verbindung aus C-3PO und Iron Man.

Eine Verbindung aus C-3PO und Iron Man. War2-D2: Eine Mischung aus R2-D2 und War Machine.

Eine Mischung aus R2-D2 und War Machine. Spider-Han: Eine Kombination aus Han Solo und Spider-Man.

Eine Kombination aus Han Solo und Spider-Man. Captain Alderaan: Eine Star-Wars-Interpretation von Captain America mit Bezug zum Planeten Alderaan.

Eine Star-Wars-Interpretation von Captain America mit Bezug zum Planeten Alderaan. Hulkbacca: Eine Verbindung aus Chewbacca und Hulk, die als Muskelprotz der Gruppe dienen dürfte.

Vor allem die Gestaltung von Hulkbacca dürfte spannend werden. Denkbar wären sowohl eine klassische Minifigur als auch eine größere Spezialfigur. Der Leak nennt hierzu jedoch keine weiteren Einzelheiten.

Passend zum großen Star-Wars-Jubiläum

Warum könnte LEGO das Crossover im Jahr 2027 veröffentlichen? Star Wars feiert 2027 sein 50-jähriges Bestehen. Der erste Kinofilm startete 1977, weshalb rund um das Jubiläum zahlreiche neue Produkte, Kooperationen und LEGO-Sets erwartet werden.

Star Wars und Marvel gehören seit Jahren zu den wichtigsten Lizenzthemen des dänischen Herstellers. Beide Marken sind außerdem mit Videospielen wie LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga und LEGO Marvel’s Avengers fest in der Gaming-Welt vertreten. Ein gemeinsames Modell könnte deshalb sowohl Sammler als auch jüngere Fans ansprechen.

Ob der Iron Falcon tatsächlich 2027 in den Handel kommt, bleibt vorerst offen. Sollte das Set erfolgreich sein, wären weitere Kombinationen aus Star Wars und Marvel durchaus vorstellbar. Bis zu einer offiziellen Vorstellung können sich allerdings noch Namen, Figuren und andere Details ändern.

Was haltet ihr vom angeblichen Iron Falcon und welche Star-Wars-Marvel-Kombination würdet ihr gerne als Minifigur sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.