Leak zu LEGO Super Mario 2027 – acht Sets für Januar, inkl. Mario Kart

Für LEGO Super Mario zeichnet sich im Januar 2027 eine umfangreiche neue Produktwelle ab. Ein aktueller Leak nennt insgesamt acht Sets, darunter mehrere kleine Modelle, neue Mario Kart-Bausätze und eine größere Version von Bowsers Festung.

Besonders auffällig ist die angebliche Preisstaffelung. Gleich fünf der acht Sets sollen im nordamerikanischen Markt zum vergleichsweise günstigen Einstiegssegment gehören. Bestätigte Euro-Preise für Deutschland gibt es bislang nicht.

Acht neue LEGO-Sets für Januar 2027

Welche LEGO-Super-Mario-Sets nennt der Leak? Die gemeldete Liste deckt unterschiedliche Szenen aus Super Mario und Mario Kart ab. Neben Mario, Luigi und Yoshi sollen auch Bowser, Bowser Jr. und ein Koopa in der neuen Welle vertreten sein.

Die folgenden deutschen Bezeichnungen sind vorläufige Übersetzungen der geleakten Setnamen. Offizielle Produktnamen sowie Angaben zu Teilezahlen und enthaltenen Figuren stehen noch aus.

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Setnummer Vorläufiger Setname Gemeldetes Preisniveau Geplanter Zeitraum 72052 Marios Sprung aus der Röhre Kleines Einstiegsset Januar 2027 72054 Mario Kart: Rennen mit Mario Günstiges Einstiegsset Januar 2027 72055 Marios Strandabenteuer Günstiges Spielset Januar 2027 72056 Mario Kart: Luigi und Bowser Jr. mit ihren Karts Kleineres Kart-Set Januar 2027 72057 Yoshi bei Marios Haus Mittleres Spielset Januar 2027 72058 Mario Kart: Bowsers Rumpel-Kart Größeres Kart-Set Januar 2027 72060 Feuer-Mario und Bowsers Festung Größtes Set der Welle Januar 2027 72061 Feuer-Luigi gegen Koopa Kleineres Kampfset Januar 2027

Das kleinste Modell soll sich auf Marios bekannten Sprung aus einer grünen Röhre konzentrieren. Das teuerste Set der Welle wäre laut Leak hingegen die Begegnung zwischen Feuer-Mario und Bowser in dessen Festung.

Günstiger Einstieg in die neue Minifiguren-Ära

Warum sorgt die gemeldete Preisstruktur für Aufmerksamkeit? Lizenzierte LEGO-Themen starten häufig mit größeren Modellen und entsprechend hohen Preisen. Die angebliche Januar-Welle würde dagegen mehrere kleine Sets bieten, über die Fans zentrale Figuren und Szenen einzeln sammeln könnten.

LEGO und Nintendo haben bereits offiziell bestätigt, dass 2027 eine neue Generation von LEGO-Super-Mario-Produkten erscheinen wird. In einem ersten Vorgeschmack war Mario als klassische Minifigur zu sehen, nachdem die Reihe zuvor überwiegend auf baubare und interaktive Charaktere gesetzt hatte.

Die geleakten Namen passen zu diesem Kurs. Marios Sprung aus der Röhre könnte als kompaktes Set rund um die neue Mario-Minifigur dienen, während Mario Kart: Rennen mit Mario möglicherweise einen günstigen Zugang zu Mario samt Fahrzeug bietet. Auch Feuer-Mario und Feuer-Luigi deuten auf neue Figurenvarianten hin.

Offizielle Enthüllung steht noch aus

Wann erscheinen die neuen LEGO-Super-Mario-Sets? Alle acht Modelle werden derzeit der Produktwelle für Januar 2027 zugerechnet. Ein konkreter Verkaufstag für Deutschland wurde noch nicht genannt.

Auch Bilder, Teilezahlen und die vollständige Figurenauswahl sind bisher nicht bekannt. Daher bleibt offen, wie umfangreich Bowsers Festung ausfällt und ob die kleineren Sets tatsächlich jeweils die Figuren enthalten, die ihre Namen vermuten lassen.

Bis zur offiziellen Vorstellung sollten die Angaben als Gerücht betrachtet werden. Sollte sich die Liste bestätigen, könnte LEGO Super Mario 2027 jedoch deutlich zugänglicher starten als viele andere große Lizenzreihen.

Welches der acht geleakten LEGO-Super-Mario-Sets würdet ihr euch im Januar 2027 zuerst holen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.