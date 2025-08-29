Path of Exile 2 erstmals kostenlos spielbar – alle Infos zum Free-to-Play-Event!

Path of Exile 2, der sehnsüchtig erwartete Nachfolger des beliebten Action-Rollenspiels, ist an diesem Wochenende kostenlos spielbar. Das ist eine Premiere, denn bisher war der Zugang zu Path of Exile 2 nur über einen kostenpflichtigen Early-Access-Zugang möglich. Für alle, die den Eintrittspreis von etwa 28 Euro als Hürde empfanden, bietet sich nun die Möglichkeit, das Spiel ohne finanzielle Verpflichtung auszuprobieren.

Worum geht es bei Path of Exile 2?

Was macht Path of Exile 2 besonders? Path of Exile 2 bietet eine Vielzahl von Neuerungen im Vergleich zu seinem Vorgänger. Dazu gehören ein überarbeitetes Fähigkeitensystem mit 240 aktiven und 200 unterstützenden Edelsteinen, ein neuer Ausweichrollmechanismus, und die Einführung von neuen Waffen wie Speeren und Armbrüsten. Die Spieler haben die Möglichkeit, aus zwölf Charakterklassen zu wählen, die alle über unterschiedliche Aufstiegsklassen verfügen.

Die Handlung spielt etwa 20 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und führt dich erneut auf den Kontinent Wraeclast, der von verschiedenen Fraktionen bevölkert wird. Diese Fraktionen sind durch verschiedene Kulturen inspiriert, darunter keltische und römische Einflüsse.

Das Free-to-Play Wochenende

Wann kannst du Path of Exile 2 kostenlos spielen? Von 29. August 2025 um 22:00 Uhr bis 1. September 2025 um 22:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit kannst du das Spiel kostenlos auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 genießen. Dies geschieht in Verbindung mit dem neuen Update 0.3, dem sogenannten „Dritten Edikt“, das zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen mit sich bringt.

Während des kostenlosen Wochenendes erhältst du Zugang zu allen Inhalten des Spiels ohne Einschränkungen. Deine Fortschritte werden in deinem Grinding Gear Games-Konto gespeichert, sodass du beim offiziellen Launch des Spiels dort weitermachen kannst, wo du aufgehört hast.

Exklusive Belohnungen und Inhalte

Welche Belohnungen erwarten dich? Während des kostenlosen Wochenendes kannst du exklusive kosmetische Gegenstände freischalten, darunter:

Exiles Kapuze – Erreiche das Clearfell-Lager

Exiles Stabhaut – Besiege den Verrottenden Druiden im Grimmigen Gewirr (Akt Eins)

Exiles Umhang – Besiege Graf Geoner (Ende von Akt Eins)

Diese Belohnungen sind sowohl für neue Spieler als auch für diejenigen verfügbar, die bereits Early Access erworben haben. Wenn du die Anforderungen innerhalb des Wochenendes erfüllst, kannst du diese kosmetischen Gegenstände deinem Konto hinzufügen.

Die Geschichte hinter Grinding Gear Games

Wer steckt hinter Path of Exile 2? Grinding Gear Games, das größte Videospielunternehmen in Neuseeland, wurde 2006 gegründet und hat mit Path of Exile einen beachtlichen Erfolg erzielt. Seit 2018 gehört das Unternehmen mehrheitlich zum chinesischen Technologiekonzern Tencent, der das Spiel auch in China veröffentlicht hat.

Heute beschäftigt Grinding Gear Games 240 Mitarbeiter und investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung seiner Spiele. Path of Exile 2 ist ein Beweis für diesen kontinuierlichen Innovationsgeist und die Hingabe des Teams, das Spielerlebnis stetig zu verbessern.

Wirst du an diesem Wochenende Path of Exile 2 ausprobieren? Oder bist du ein erfahrener Spieler, der gespannt auf die neuen Inhalte des „Dritten Edikts“ wartet? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!