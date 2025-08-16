Path of Exile 2 – Das 0.3 Update bringt neue Abgründe im August 2025!

Path of Exile 2 hat seit seinem Start im Early Access Ende 2024 eine solide Fangemeinde gewonnen. Doch die Reaktionen auf das große 0.2 Dawn of the Hunt Update waren gemischt. Einige Spieler fühlten sich enttäuscht, da es nicht ganz den Erwartungen entsprach. Nach vielen Patches, um das Feedback der Community zu berücksichtigen, bereitet Grinding Gear Games nun das nächste große Update für Path of Exile 2 vor. Das 0.3.0 Update wird am 29. August 2025 veröffentlicht, und GGG hat begonnen, Teaser zu veröffentlichen, um einen Vorgeschmack auf die kommenden Inhalte zu geben.

Was bringt das Update 0.3.0 für Path of Exile 2?

Welche neuen Inhalte erwarten uns in The Third Edict? Die offizielle Ankündigung für das Update 0.3, das den Namen The Third Edict trägt, wurde kürzlich von Grinding Gear Games veröffentlicht. Dieses massive Update wird noch in diesem Monat erscheinen. Mehr über die neuen Inhalte erfahren wir bei einem Livestream am 20. August 2025 um 22:00 Uhr. Doch GGG hat bereits einige Teaser und Hinweise veröffentlicht, die die Vorfreude steigern.

Bislang hat der offizielle Path of Exile 2 YouTube-Kanal zwei Teaser-Videos geteilt. Der zweite Teaser, der den Titel Kulemak Teaser trägt, wurde nur einen Tag nach dem ersten veröffentlicht. Daher ist es möglich, dass weitere Hinweise folgen, je näher wir dem Livestream kommen. Trotz der begrenzten Details dieser kurzen Teaser sind Fans eifrig dabei, vorherzusagen, was das Update 0.3 für Path of Exile 2 bereithält.

Welche Theorien haben die Fans zu den Teasern?

Welche Inhalte könnten die Teaser andeuten? Beide Teaser für das Update 0.3 sind mit etwa 30 Sekunden recht kurz und bieten viel Raum für Spekulationen. Doch Fans kombinieren die Hinweise mit früheren Kommentaren von GGG, um Vorhersagen über die kommenden Inhalte zu treffen. Viele vermuten, dass das nächste Update Abgründe ins Spiel einführen könnte, inspiriert durch das „thrive in the darkness“-Thema des Teasers.

Kurz nach der Veröffentlichung des ersten Teasers fügte GGG den Namen Kulemak hinzu, was die Theorie der Abgründe aufgrund von Kulemaks Verbindung mit den Abgründen im ersten Path of Exile unterstützt. Sollte dieser Mechanismus tatsächlich zurückkehren, sind Spieler beeindruckt von der Darstellung in den neuen Teasern. Viele hoffen jedoch, dass das neue Spiel die relativ einfachen Abgrund-Mechaniken mit dem tiefergehenden Delve-Explorationsfeature kombiniert.

Könnte ein neuer Charakter hinzugefügt werden?

Was ist die Wahrscheinlichkeit für eine neue Klasse? Wenn das Update 0.3 so umfassend ist wie das Dawn of the Hunt Update, sind Abgründe nicht das Einzige, was uns erwartet. Viele Fans spekulieren über die Einführung einer neuen Klasse im nächsten Update. Der Druide wurde lange als eine der nächsten Klassen angedeutet, doch die bisherigen Teaser vermitteln nicht unbedingt ein „Druiden“-Gefühl.

Viele Spieler glauben, dass eher neue Bosse oder Aufstiege als völlig neue Klassen eingeführt werden. Jüngste Entwicklerkommentare deuten darauf hin, dass sie die bestehenden Klassenmechaniken wirklich festigen möchten, bevor sie neue einführen. Sollte jedoch eine neue Klasse kommen, werden wir wahrscheinlich während des Livestreams mehr erfahren.

Wann erscheint das Update und was erhoffen sich die Fans?

Wann wird The Third Edict veröffentlicht? Die Veröffentlichung des The Third Edict Content Updates für Path of Exile 2 ist für den 29. August 2025 auf PC und Konsolen geplant. Spieler werden während des Livestreams von Grinding Gear Games am 20. August 2025 um 22:00 Uhr mehr erfahren.

Was erhoffst du dir vom nächsten großen Path of Exile 2 Update? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen!