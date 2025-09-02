Path of Exile 2 – Finde den Brunnen der Seelen für mächtige Ausrüstungs-Boni!

Path of Exile 2 hat mit der neuen Liga Rise of the Abyssal spannende Inhalte zu bieten. Im Zentrum dieser Liga steht der Brunnen der Seelen, den du in Akt 2 finden kannst. Dieser Brunnen ist der Schlüssel zur neuen Mechanik der Liga, die es dir ermöglicht, deine Ausrüstung zu „schänden“ und dadurch besondere Boni freizuschalten.

Den Brunnen der Seelen finden

Wo befindet sich der Brunnen der Seelen in Path of Exile 2? Du findest den Brunnen der Seelen in den Mastodon-Ödlanden in Akt 2. Suche in diesem Gebiet nach einem Eingang zu einer Höhle namens Lichtloser Durchgang. Wenn du diese Höhle durchquerst, erreichst du den Brunnen. Diese saisonale Hub-Region beherbergt ein NPC namens Lauernde Kreatur, das dir ermöglicht, deine Ausrüstung zu schänden.

Ein praktischer Tipp: Sobald du den Brunnen einmal gefunden hast, kannst du schnell dorthin zurückkehren, indem du die entsprechende Option auf der rechten Seite des Kartenbildschirms bei Verwendung eines Wegpunkts aktivierst.

Die Ausrüstung schänden

Wie funktioniert das Schänden von Ausrüstung in Path of Exile 2? Um seltene Ausrüstungsteile zu schänden, benötigst du zunächst ein Abyssischer Knochen-Item wie den Abgenagten Kieferknochen, um einen Ungelüfteten Geschändeten Modifikator anzuwenden. Anschließend kannst du ihn im Zentrum des Brunnens der Seelen offenbaren und aus drei möglichen Affixen wählen, die du auf das Ausrüstungsteil anwenden möchtest.

Für jedes Ausrüstungsteil gibt es verschiedene Knochen, und du kannst auch Omen-Items sammeln, um die Auswahl der Modifikatoren zu beeinflussen. Diese kannst du in deinem Inventar aktivieren, um die Modifikatorauswahl besser anpassen zu können.

Materialien sammeln

Wie erhältst du die saisonalen Items in Path of Exile 2? Es gibt mehrere Wege, um saisonale Items zu sammeln:

Abyssische Risse schließen: Diese leuchtend grünen Risse erscheinen in den meisten Gebieten und fordern dich heraus, abyssische Feinde zu besiegen. Am Ende erhältst du eine Abyssische Truhe.

Diese leuchtend grünen Risse erscheinen in den meisten Gebieten und fordern dich heraus, abyssische Feinde zu besiegen. Am Ende erhältst du eine Abyssische Truhe. Abyssische Tiefen abschließen: Diese speziellen Gebiete bieten große Herausforderungen und am Ende warten abyssische Truhen auf dich. Du kannst diese Bereiche betreten, indem du spezielle Löcher im Boden findest, die dich in die Tiefen ziehen.

In der Endspielphase gibt es wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten, diese Materialien zu erhalten, doch während der Story sind dies die primären Methoden. Mein erster Abyssische Tiefen-Bereich tauchte nach dem Finden des Brunnens der Seelen in Akt 2 im Titanengrotte auf, und ich habe seitdem zwei weitere in Akt 3 im Azak-Sumpf und den Chimerischen Feuchtgebieten entdeckt.

Der Abyssische Lich

Wie schaltest du den Abyssischen Lich in Path of Exile 2 frei? Ein weiteres Geheimnis des Brunnens der Seelen ist die Möglichkeit, eine angepasste Lich-Aufstiegsfähigkeit für die Hexe zu erlangen. Dazu benötigst du zunächst das Item Kulemaks Einladung, das dir den Eintritt in den Brunnen der Seelen ermöglicht, um einen speziellen Boss zu bekämpfen.

Dieses Item kannst du von Abyssischen Kommandanten im Endgame erhalten, sobald du mit dem Mapping begonnen hast. Du musst die Akte 1, 2, 3 und 4 sowie alle Zwischenspiele abschließen, bevor es verfügbar wird. Außerdem musst du die Lich-Aufstiegsfähigkeit wählen oder aktiv haben.

Ich hoffe, diese Informationen helfen dir dabei, die neuen Mechaniken in Path of Exile 2 voll auszuschöpfen. Teile deine Gedanken und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!