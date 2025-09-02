Haifischflosse in Path of Exile 2 – So findest du den NPC für die Belohnung

In Path of Exile 2 stellt das Haifischflossen-Item in Akt 4 eine besondere Herausforderung dar, da Du kaum Hinweise auf dessen Zweck erhältst. Ähnlich wie beim Goldenen Idol oder dem Opferherz in Akt 3 musst Du selbst herausfinden, wie es zu verwenden ist. Der Unterschied liegt jedoch in der zusätzlichen Schwierigkeit, dass sich der Standort der NPC-Medizinfrau Kaimana je nach Deinem Spielfortschritt ändert. Die Haifischflosse nimmt zudem vier Inventarplätze ein, weshalb Du diesen Platz so schnell wie möglich freimachen solltest, anstatt sie stundenlang mit Dir herumzuschleppen.

Du erhältst die Haifischflosse, indem Du den optionalen Boss, den Großen Weißen, auf der Insel Whakapunu besiegst. Hier erfährst Du, was Du tun musst, nachdem Du diesen Schritt abgeschlossen hast. Außerdem solltest Du die Gelegenheit nutzen, um mit den neuen Mechaniken der „Aufstieg der Abyssal“-Liga im Brunnen der Seelen zu interagieren.

Der Zweck der Haifischflosse

Wie kannst Du die Haifischflosse verwenden? Der Schlüssel zum Nutzen der Haifischflosse liegt darin, sie zu Kaimana, einer Stammesmedizinfrau, zu bringen. Abhängig davon, wie weit Du in der Story von Akt 4 fortgeschritten bist, kann sie sich an zwei möglichen Orten befinden: Auf der Insel Ngakanu oder in Kingsmarch.

Wenn Du den Großen Weißen früh in Akt 4 besiegst, findest Du Kaimana auf der Insel Ngakanu. Du kannst den Hauptteil der Insel nicht betreten, aber Du kannst sie im Startbereich der Siedlung abseits finden. Sobald Du Ngakanu in der Hauptstory von Akt 4 abgeschlossen hast, kannst Du Kaimana stattdessen in Kingsmarch auf der Brücke des Stammesbootes, die Deiner Anlegestelle gegenüber liegt, finden.

Belohnungen für die Übergabe der Haifischflosse

Was erhältst Du für die Übergabe der Haifischflosse? Kaimana wird, sobald Du mit ihr sprichst, die Haifischflosse bemerken und Dich darum bitten, sie ihr zu übergeben. Sobald Du dies tust, kannst Du zwischen einem Geisterjuwel, einem Unterstützungsjuwel oder einem Fertigkeitsjuwel als Belohnung wählen und die Quest abschließen.

Dieser Mechanismus bietet nicht nur eine tiefere Einbindung in die Erzählung von Path of Exile 2, sondern ermöglicht es Dir auch, strategische Entscheidungen zu treffen, die Deinen Spielstil beeinflussen können.

Path of Exile 2: Ein tieferer Einblick

Was macht Path of Exile 2 besonders? Path of Exile 2, entwickelt und veröffentlicht von Grinding Gear Games, ist ein isometrisches Action-Rollenspiel, das mit neuen Fähigkeiten und einem erweiterten Talentbaum aufwartet. Es bietet eine Vielzahl neuer Waffen und Gegenstände, die das Gameplay erheblich bereichern. Der Fokus liegt auf fordernden Bosskämpfen, die präzises Timing und geschickte Positionierung erfordern.

Mit einem umfassenden Endspielsystem, das über 100 Karten mit einzigartigen Bossen und Modifikatoren bietet, bleibt Path of Exile 2 seiner komplexen und fesselnden Spielmechanik treu. Die Integration neuer Klassen und der ständige Ausbau des Spiels versprechen eine spannende Erfahrung für alle, die sich in die Welt von Wraeclast wagen.

