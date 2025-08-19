Kostenloser Finisher für Path of Exile 2-Fans – So sicherst du dir den Twitch Drop!

Grinding Gear Games hat diese Woche eine besondere Überraschung für alle Path of Exile 2-Fans parat. Während der bevorstehenden Enthüllung der nächsten Erweiterung, The Third Edict, können alle Zuschauer des Livestreams auf Twitch einen seltenen Finisher-Effekt, den Sun Priest’s Incineration, kostenlos erhalten. Dieses kosmetische Item ist für jeden verfügbar, der den Stream verfolgt.

Wie kannst du den Sun Priest’s Incineration erhalten?

Was musst du tun, um den Finisher zu bekommen? Alles, was du tun musst, ist mindestens 45 Minuten der Twitch-Übertragung am Mittwoch, dem 20. August 2025, um 22:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit zu folgen. Die Twitch Drops werden auf dem offiziellen GGG-Kanal sowie bei Partner-Streamern mit Drops aktiviert sein. Sobald du die erforderliche Zeit erreicht hast, wird der Finisher automatisch deinem Konto hinzugefügt und steht zur Nutzung im Spiel bereit.

Es ist wichtig, dass du dein Path of Exile 2-Konto mit deinem Twitch-Konto verknüpfst, um den Drop zu erhalten. Dies kannst du über die Verbindungsseite in deinen Kontoeinstellungen erledigen. Das Zeitfenster für die Drops bleibt bis 7:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit am Tag nach dem Stream geöffnet, sodass du genügend Zeit hast, den Finisher zu sichern.

Spannende Enthüllungen bei Gamescom 2025

Was erwartet dich auf der Gamescom 2025? Die Ankündigung des Twitch Drops fällt mit der Gamescom 2025 zusammen, die ein aufregendes Event für alle Gaming-Fans weltweit ist. Neben den Enthüllungen rund um Path of Exile 2 bietet die Gamescom zahlreiche Neuigkeiten und Updates aus der gesamten Spieleindustrie. Der GGG-Livestream stellt dabei einen speziellen Raum für Path of Exile-Fans dar, um tief in die neuen Features, Mechaniken und kosmetischen Neuheiten der kommenden Erweiterung einzutauchen.

Der Sun Priest’s Incineration Effekt bietet eine visuell beeindruckende Darstellung, die besonders bei der Eliminierung von Elite-Gegnern zur Geltung kommt. Diese Art von kosmetischen Ergänzungen beeinflusst zwar nicht das Gameplay, sind jedoch äußerst beliebt bei allen, die ihre Charaktere individuell gestalten möchten.

Lohnt sich der Twitch Drop?

Warum solltest du den Twitch Drop nutzen? Dieser Twitch Drop stellt einen klaren Vorteil für alle Path of Exile 2-Fans dar. Du bekommst nicht nur einen ersten Einblick in die neue Erweiterung The Third Edict, die sicherlich wieder mit reichlich Content gefüllt sein wird, sondern auch die Möglichkeit, einen auffälligen Finisher zu erhalten, der deine Charaktere im Spiel hervorhebt. Mit einem Zeitaufwand von nur 45 Minuten am Mittwoch kannst du einen einzigartigen visuellen Effekt für dein Spiel sichern, der sowohl im regulären Spiel als auch in Endgame-Inhalten glänzt.

Was hältst du von diesem kostenlosen Finisher-Effekt? Wirst du am Livestream teilnehmen? Teile deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren!