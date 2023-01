Mit The Last of Us sorgt die Serien-Adaption des gleichnamigen PlayStation-Hits für allerlei Furore. Die 1. Folge der HBO-Show beschreitet dabei zwar auch eigene Wege, bleibt in mancher Hinsicht jedoch nah an der Vorlage. Wie nah, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Die Nacht des Cordyceps-Ausbruchs

Der Auftakt der Episode entführt uns ins Jahr 2003 und lässt uns die Welt aus der Sicht von Sarah, der Tochter unseres Protagonisten Joel, erkunden. Im Hintergrund häufen sich indes die Anzeichen, dass etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, während Sarah sich um ein Geschenk für ihren Vater kümmert.

Die Momente, die sie in der HBO-Serie abends mit Joel verbringt, sind sehr nah am Auftakt von „The Last of Us“ beziehungsweise The Last of Us Part 1 dran:

Joel horcht, ob seine Uhr wirklich wieder funktioniert

Joel horcht, ob seine Uhr wieder tickt © SIE/Naughty Dog, HBO Joel und Sarah im „The Last of Us“-Spiel © SIE/Naughty Dog

Sarah schläft neben Joel ein, während sie gemeinsam einen Film angucken

In der HBO-Serie schläft Sarah auf Joels Schoß ein © SIE/Naughty Dog, HBO Sarah schläft im Spiel am Ende des Sofas © SIE/Naughty Dog

Sarah wacht auf und erkundet spät nachts das Haus

Sarah erkundet das Haus © SIE/Naughty Dog, HBO Im Spiel kann Sarah mehrere Räume erkunden © SIE/Naughty Dog

Chaotische Autofahrt

Nachdem die mit dem Cordyceps-Pilz infizierte Nachbarin auf sie losgegangen ist, versuchen Sarah, Joel und sein Bruder Tommy mit dem Auto die Stadt zu verlassen. Die Kameraeinstellungen sowie einige Straßenschilder und das brennende Haus, an dem sie vorbeikommen, stammen teils 1:1 aus dem Spiel.

Kameraeinstellung während der Autofahrt

Diese Kameraeinstellung stammt 1:1 aus dem Spiel © SIE/Naughty Dog, HBO … genauso wie die Straßenschilder © SIE/Naughty Dog

Menschen auf der Straße

Menschen rennen in Panik auf die Straßen © SIE/Naughty Dog, HBO Auf den Straßen herrscht Chaos © SIE/Naughty Dog

Joel hält Sarah

Joel trauert um seine Tochter © SIE/Naughty Dog, HBO Auch im Spiel verliert Joel seine Sarah © SIE/Naughty Dog

20 Jahre nach dem Ausbruch

Nach Sarahs Tod gibt es innerhalb der Story einen Zeitsprung und wir erhalten einen Blick in die Gegenwart des Spiels im Jahr 2023. Hier sehen wir, wie Joel sich um seine Freundin Tess kümmert, unser Hauptcharakter Zeit mit der jungen Ellie verbringt und die drei in eine Kontrolle geraten. Abgesehen von kleinen Anpassungen bewegt sich die HBO-Serie auch hier nah am PlayStation-Original.

Joel verarztet Tess

Joel kümmert sich um Tess © SIE/Naughty Dog, HBO Im Original ist die Szene gespiegelt © SIE/Naughty Dog

Joel, Tess und Ellie geraten in eine Kontrolle außerhalb der Quarantänezone

Joel, Tess und Ellie laufen einer Wache in die Arme © SIE/Naughty Dog, HBO Die Wache kontrolliert das Trio © SIE/Naughty Dog

Ihr merkt also schon: Die Macher*innen der HBO-Serie „The Last of Us“ orientierten sich in vielen Momenten sehr deutlich an der Videospielvorlage.

Teilweise wurden übrigens nicht nur Kameraeinstellungen, sondern auch Dialoge 1:1 aus dem PlayStation-Original übernommen.

Ob sich dieser Trend in den noch kommenden acht Episoden fortsetzen wird, bleibt abzuwarten. Die neuen Folgen von „The Last of Us“ könnt ihr immer montags bei Sky Deutschland und WOW gucken.