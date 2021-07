The Last of Us auf HBO: So viele Staffeln könnte die Serie bekommen

The Last of Us wird verfilmt: Die beliebten PlayStation-Titel bekommen eine aufwendig produzierte HBO-Fernsehserie. Jetzt steht vielleicht sogar schon fest, wie viele Staffeln uns erwarten: Ein kanadischer Ministerpräsident hat verraten, dass offenbar bis zu acht Staffeln produziert werden könnten.

The Last of Us: HBO-Serie wird vielleicht sogar acht Staffeln lang

Darum geht’s: Die PS4-Blockbuster „The Last of Us“ und „The last of Us: Part II“ werden als große HBO-Serie verfilmt. Das Projekt sorgt schon seit geraumer Zeit für Furore und lässt Fan-Herzen höher schlagen. Wir wissen zwar schon ungefähr, worum es geht und wer in die Hauptrollen von Joel und Ellie schlüpft, aber viele Infos bleiben auch noch unklar. Zum Beispiel, wann genau die Serie veröffentlicht wird oder wie lang sie werden soll.

Wie viele Staffeln gibt’s? Das steht offiziell noch nicht fest. Aber womöglich hat sich der Ministerpräsident der Provinz Alberta in Kanada bei einer großen Rede verplappert. Dabei ging es eigentlich um die Zukunft der Gegend und was dort alles Tolles passieren soll. Unter anderem wird in Alberta aktuell eben auch die HBO-Serie zu „The Last of Us“ gedreht. Wenn Ministerpräsident Jason Kenney richtig informiert ist, könnten es bis zu acht Staffeln werden, die im Jahr rund 200 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen.

Wie seriös ist das? Ziemlich. Immerhin dürfte der Ministerpräsident ganz gut darüber informiert sein, was in dem Landstrich passiert, für den er verantwortlich ist. Ihr solltet diese Zahl aber trotzdem mit Vorsicht genießen: Pläne können sich schließlich immer ändern, Dinge können dazwischen kommen und es handelt sich hierbei nicht einmal um eine offizielle Aussage der Macher*innen. Außerdem wird normalerweise erst mal abgewartet, wie gut die ersten Folgen oder eine Staffel ankommt, bevor die Fortsetzung grünes Licht bekommt.

The Last of Us: Die Serie hat ihre Tess-Darstellerin gefunden

Aber das kann natürlich nichtsdestotrotz der grobe Plan sein und klingt sehr vielversprechend. Offenbar ist das „The Last of Us“-Serienprojekt langfristig geplant und das dürfte vor allem Fans der Vorlage freuen. Wenn sich die Serie so viel Zeit nimmt, stehen die Chancen zumindest ganz gut, dass die umfangreiche Grundlage entsprechend zur Geltung kommen kann.

