The Last of Us: Die Serie hat ihre Tess-Darstellerin gefunden

The Last of Us

© Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog

Cynthia Weißflog Eigentlich Elbennymphe der Unsterblichen Landen, die sich bei PlayCentral.de als Videospiel- und Buchliebhaberin tarnt. Löffelt beim Artikeltippen exzessiv Nussmus und führt eine Dreiecksbeziehung mit Geralt und Yennefer. Rollenspiel-Enthusiastin, die in CS:GO grundsätzlich keine Hühner tötet.

News & Videos zu The Last of Us

The Last of Us-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Handlung und Trailer der HBO-Show

The Last of Us: Erste Bilder vom Serien-Set zeigen wohl Ausbruchstag der Zombie-Seuche

The Last of Us-Serie verschlingt offenbar mehr Geld als Game of Thrones

The Last of Us-Schauspieler tritt Serien-Cast bei und zwei alte TLOU-Bekannte

The Last of Us-Serie hat Sarah gefunden: Diese Darstellerin spielt Joels Tochter

The Last Of Us-Serie bestätigt Merle Dandridge als Marlene-Darstellerin aus den Games