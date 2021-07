The Last of Us-Schauspieler tritt Serien-Cast bei und zwei alte TLOU-Bekannte

Weitere Cast-Mitglieder der The Last of Us-Serie wurden von HBO bekannt gegeben. Es handelt sich unter anderem um einen Schauspieler, der bereits für die beiden Games als Synchronsprecher aktiv geworden ist, nun jedoch nicht länger seinen eigentlichen TLOU-Charakter verkörpern wird, sondern eine bislang unbekannte Figur, die neu in das Universum eingeführt wird. Darüber hinaus feiern zwei bekannte Charaktere ein Wiedersehen in der Show.

Jeffrey Pierce stößt zur Besetzung der The Last of Us-Serie

Jeffrey Pierce („Castle Rock“) kennen Spieler vom ersten TLOU und The Last of Us 2 als die originale Synchronstimme von Tommy, Joels Bruder. Pierce hat auch das Motion-Capturing, also seine Bewegungen in Mimik und Gestik im Spiel, für ihn übernommen. In der HBO-Produktion wird Pierce allerdings nicht Tommy verkörpern, diese Rolle wurde bereits von Gabriel Luna besetzt. Jeffrey Pierce wird einen Charakter namens Perry spielen.

Wer ist Perry? Laut Exklusivbericht von Deadline ist Perry ein Rebell innerhalb einer Quarantänezone. Er wurde offenbar neu für die Serie geschaffen, denn in der Spielvorlage von Naughty Dog kommt keine Person namens Perry vor. Allerdings soll der Charakter zu den Protagonist*innen der Show zählen und damit keine unwichtige Rolle spielen.

Jeffrey Pierce in „The Tomorrow People“ © Warner Bros. Entertainment

Weitere Cast-Mitglieder der TLOU-Show bekannt

Neben Pierce sind jedoch noch zwei weitere Schauspieler bekannt geworden, die zur Besetzungsriege stoßen: Murray Bartlett („Springfield Story“) und Con O’Neil („Chernobyl“). Beide sollen als Gaststars auftreten und zwei Überlebende spielen, die seit dem Ausbruch der Pandemie allein in ihrer eigenen isolierten Stadt leben. Bartlett wird hierbei Frank spielen und O’Neil als Bill auftreten.

Wer sind Frank und Bill? Beide Figuren sind bereits aus dem ersten „The Last of Us“-Teil bekannt. Bill ist ein leicht paranoider Bekannter und alter Geschäftspartner von Joel, Frank ist Bills ehemaliger Partner. Sie lebten eine Zeit lang gemeinsam in Lincoln bis sie sich entzweiten. Frank lernen wir im Spiel leider nicht mehr lebend kennen. Möglicherweise sieht man, was genau zur Trennung der beiden Gefährten führte.

Bill in „The Last of Us“ © Naughty Dog

Erst kürzlich wurde bekannt, dass neben den Hauptdarsteller*innen Pedro Pascal, Bella Ramsey und Gabriel Luna auch Merle Dandridge als Marlene zurückkehrt. Darüber hinaus wurde mit Nico Parker auch die Rolle von Sarah, Joels Tochter besetzt. Alle weiteren Infos und Story-Details, die bislang zur HBO-Serie von „Chernobyl“-Macher Craig Mazin und TLOU-Game Director Neil Druckmann bekannt sind, lest ihr in diesem Beitrag:

