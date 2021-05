Der US-Sender HBO („Game of Thrones“) arbeitet derzeit an einer The Last of Us-Serie nach der beliebten und erfolgreichen Spielreihe von Naughty Dog. Während die Hauptfiguren Joel und Ellie aus dem Survival-Horror-Action-Adventure in der Serie von den bekannten Schauspielern Pedro Pascal („The Mandalorian“) und Bella Ramsey („Game of Thrones“) porträtiert werden, spielt nun doch eine Besetzung aus der Spielvorlage in die Serie mit:

Die Rede ist von Merle Dandridge, die erneut in ihre Rolle der Marlene schlüpfen wird. In den Games leiht die Schauspielerin bereits ihre Stimme der Fireflies-Anführerin.

‘Last of Us’ Game Star to Reprise Role in HBO Series (Exclusive) https://t.co/h2xRl6eKOk — The Hollywood Reporter (@THR) May 27, 2021

The Last of Us: Wer ist Marlene?

In der Spielvorlage gehört die Figur der Marlene als Anführerin der Fireflies zu den wenigen Überlebenden der durch einen Pilz verursachte Seuche. Marlene war in der Vergangenheit sehr eng mit Ellies Mutter Anna befreundet. Anna vertraute ihr mehr als jedem anderen und ließ sich vor ihrem Tod von Marlene das Versprechen geben, sich um Ellie zu kümmern und ihr einen Brief mitzugeben. Marlene ist auch diejenige, die Joel damit beauftragt, das junge Mädchen mit nach Salt Lake City zu nehmen, während sie selbst zunächst in Boston bleibt.

The Last of Us-Serie: Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung und Trailer der HBO-Serie

Die Anführerin der Fireflies erscheint im Gegensatz zu Joel eher rationaler zu sein. Obwohl auch ihr das Mädchen viel bedeutet, will sie Ellie opfern, um der Menschheit Heilung zu bringen. Schließlich ist die Jugendliche aus noch unbekannten Gründen immun gegen die Krankheit. Um Ellie vor dem sicheren Tod zu retten, stellt sich Joel schließlich gegen Marlene.

Marlene in The Last of Us © Naughty Dog

Drehstart im Sommer

Die HBO-Serie „The Last of Us“ wird von Naughty Dog-Chef Neil Druckmann gemeinsam mit Craig Mazin („Chernobyl“) entwickelt. Zur weiteren Besetzung gehört bislang Gabriel Luna als Joels Bruder Tommy. Derweil läuft das Casting für weitere wichtige Charakteren aus der Spielvorlage, allen voran Tess, Maria und die aus dem DLC Left Behind bekannte Riley. Die Dreharbeiten beginnen im Juli im kanadischen Calgary. Mit einem Serienstart ist nicht vor Ende 2022 zu rechnen.