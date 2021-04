The Last of Us-Serie hat seinen Tommy gefunden, der Cast wächst

The Last of Us

© Naughty Dog

News & Videos zu The Last of Us

Bericht: Naughty Dog arbeitet an The Last of Us-Remake für PS5

The Last of Us-Serie basiert auf erstem TLOU-Teil, wird aber weitaus dramatischer

The Last of Us-Serie: Deepfake-Trailer zeigt Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie

The Last of Us-Serie: So könnte Pedro Pascal als Joel aussehen

The Last of Us-Serie: Darsteller für Joel und Ellie stehen fest und es sind beides GoT-Stars

The Last of Us-Serie bekommt plötzlich neuen Regisseur