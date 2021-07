The Last of Us-Serie hat Sarah gefunden: Diese Darstellerin spielt Joels Tochter

The Last of Us

Der Cast der The Last of Us-Serie vergrößert sich Stück für Stück und so ist nun auch die Darstellerin von Sarah gefunden. Sarah ist im ersten Teil von TLOU zu sehen, als Tochter von Protagonist Joel Miller. Starte jetzt dein Abo bei Disney+ Holt dir dein Amazon Prime-Abo Holt dir jetzt hier dein Sky Ticket Diese Darstellerin spielt Sarah in der The Last of Us-Serie Wie nun via Deadline bekannt wurde, wird Nico Parker die Rolle von Joels Tochter Sarah Miller übernehmen. Damit steht bereits das 5. Cast-Mitglied fest, neben den Schauspieler*innen für Joel, Tommy, Ellie und Marlene. Wer ist Nico Parker? Disney-Fans könnten die 16-jährige Parker als Milly Farrier aus der Live-Action-Neuauflage von Dumbo kennen, in der sie die Film-Tochter von Colin Farrell spielt. Im realen Leben ist sie jedoch das Kind von Thandiwe Newton, die seit 2016 Maeve Millay in „Westworld“ verkörpert. Nico Parker in „Dumbo“ © Disney Zuletzt wurde bekannt, dass Merle Dandridge, die die Fireflies-Anführerin Marlene bereits in den Videospielen von Naughty Dog mit Hilfe von Motion-Capturing verkörperte, auch in der „The Last of Us“-Serie in ihre Rolle zurückkehren wird. The Last Of Us-Serie bestätigt Merle Dandridge als Marlene-Darstellerin aus den Games Worum geht es in der HBO-Serie zu TLOU? Die verfilmte Version von „The Last of Us“ wird 20 Jahre nach der Katastrophe spielen, die die Welt in eine von Pilzzombies übersäte Apokalypse verwandelt hat. Schmuggler Joel ist einer der Überlebenden und wird angeheuert, die 14-jährige Ellie aus einer der Quarantänezonen zu schmuggeln. Der Grund: Ellie ist immun gegen den Pilz, der dem Großteil der Menschen in brutale, widerliche Monster verwandelt hat. Ihre daraufhin angetretene Reise durch die USA ist durchzogen von Emotionen, Brutalität, Rache und Verzweiflung. Erschaffen wir die Serie von dem Tschernobyl-Macher Craig Mazin und dem TLOU-Creative Director Neil Druckmann. Ein Releasetermin ist bislang nicht bekannt, lediglich eine Tendenz für einen Start im Jahr 2022 ist abzusehen. * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

Cynthia Weißflog Eigentlich Elbennymphe der Unsterblichen Landen, die sich bei PlayCentral.de als Videospiel- und Buchliebhaberin tarnt. Löffelt beim Artikeltippen exzessiv Nussmus und führt eine Dreiecksbeziehung mit Geralt und Yennefer. Rollenspiel-Enthusiastin, die in CS:GO grundsätzlich keine Hühner tötet.

