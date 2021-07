The Last of Us: Erste Bilder vom Serien-Set zeigen wohl Ausbruchstag der Zombie-Seuche

Die Dreharbeiten zur The Last of Us-Serie laufen offenbar auf Hochtouren, denn nun sind Bilder vom Set der HBO-Produktion aufgetaucht. Darauf sind die Kulissen zu sehen, die ganz offenbar den Rahmen für den Prolog der Serie bilden, also der Zeit kurz bevor der Cordyceps-Pilz über 60 Prozent der Weltbevölkerung infiziert und in widerliche Zombies verwandelte.

The Last of Us: Erste Set-Bilder der HBO-Serie

Erst vor Kurzem ist bekannt geworden, dass Joels 12-jährige Tochter Sarah von der Schauspielerin Nico Parker verkörpert wird, was klar machte, dass wir in der Serie ebenfalls eine Zeit vor der vernichtenden Apokalypse zu sehen bekommen. Das bestätigen nun auch die Bilder vom Set der „The Last of Us“-Serie, die von einer Twitter-Nutzerin in Alberta, Kanada aufgenommen worden sind. Denn die Straßen zeugen keineswegs von einer vernichteten Welt.

Im Gegenteil: Das Set wurde so umgebaut, das es einem Straßenzug in Austin ähnelt. In Texas beginnt ebenso die Vorgeschichte der Videospielvorlage mit einem jungen Joel, der als alleinerziehender Vater mit seiner Tochter Sarah zusammenlebt, bevor die allesverändernde Katastrophe ausbricht und die beiden zur überstürzten Flucht zwingt.

Walking down the road omg omg pic.twitter.com/3GDYiah61Z — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 19, 2021

Was zeigen die Set-Bilder? Genauer ist auf den Bildern eine recht aufgeräumte, saubere Straße zu sehen, die lediglich mit einigen Pick-ups, SWAT-Einsatzwagen und Polizeiautos zugestellt ist. Ansonsten wirkt jedoch noch alles recht normal, keine apokalyptische Zerstörung, kein Chaos, eher eine behördlich angeordnete Präventivmaßnahme. Es scheint die Ruhe vor dem Sturm zu sein oder anders: die Phase kurz vor dem Ausbruch der Pilzseuche.

Was ebenfalls für einen Dreh genau dieser Prolog-Szene spricht, ist das Foto einiger TLOU-Darsteller, das vor wenigen Tagen den Start der Dreharbeiten ankündigte. Von Ellie-Schauspielerin Bella Ramsey war darauf keine Spur. Auf diesem Bild sind lediglich Joel-Schauspieler Pedro Pascal, Gabriel Luna als Joels Serienbruder Tommy und Sarah-Darstellerin Nico Parker zu sehen.

Am Videospiel-Prolog von The Last of Us sind ebenfalls nur die drei Miller-Charaktere beteiligt und sollte die HBO-Show in chronologischer Reihenfolge gedreht werden, wäre es nur logisch, wenn man mit der Vorgeschichte beginnt, um möglicherweise auch eine Zuschauerschaft in die Serie einzuführen, die mit den Games nicht vertraut sind.

Diese Fluchtszene könnte an dem gezeigten Set nachgestellt werden. © Naughty Dog

Zuletzt wurde außerdem bekannt, dass HBO für die „The Last of Us“-Serie offenbar mehr Geld ausgibt als für die finale Staffel von Game of Thrones. Außerdem sind viele weitere Darsteller*innen der TLOU-Serie bekannt geworden, die wir euch in unserer Übersicht mit allen Infos zu Start, Inhalt und Cast der 10 Episoden umfassenden Videospiel-Adaption auflisten. Die Dreharbeiten sollen am 8. Juli 2022 abgeschlossen werden, der Start der HBO-Serie wird also frühestens zum Ende des Jahres 2022 erfolgen.

