The Last of Us-Serie: Das bedeutet der Song am Ende von Folge 1

Gestern feierte die HBO-Serienadaption des Erfolgsspiels The Last of Us bei WOW und Sky Q Premiere. Wer das Action-Adventure von Naughty Dog kennt, weiß dass Funkgeräte eine nicht unwichtige Rolle spielen. Dieses Detail wird auch in der Serie aufgegriffen.

Dem aufmerksamen Publikum dürfte nicht entgangen sein, dass am Ende der Pilotfolge Depeche Modes „Never Let Me Down Again“ zu hören war. Das Ganze hat eine tiefere Bedeutung.

Was passiert am Ende der ersten Folge von The Last of Us?

Als Joel, Ellie und Tess sich auf den Weg in das kontaminierte Gebiet jenseits der schützenden Mauern Bostons machen, sehen wir, wie das Funkgerät im Apartment von Joel und Tess anspringt und eben jenes „Never Let Me Down Again“ spielt.

Die Songauswahl ist dabei keineswegs willkürlich. Etwas eher in dieser Episode findet Ellie einen Katalog von Joel, in dem Lieder und geheime Codes notiert sind, die per Funk übermittelt werden können.

Hier wird auch klar, dass Joel und Tess mit einem gewissen „B“ und einem „F“ kommunizieren. Es sind also Bill und Frank, die ebenfalls Schmuggler sind und die verschlüsselten Botschaften über Funk senden.

Das bedeutet die Songauswahl in The Last of Us

Das Jahrzehnt, aus dem die Musik stammt, ist dabei besonders wichtig: Ein Song aus den 60er Jahren bedeutet neue Ware für die Schmuggler, wohingegen ein Stück aus den 70ern das Gegenteil meint. Mit Liedern aus den 80ern, wird vor Problemen oder Ärger gewarnt. Da der Depeche Mode-Song dem 80er-Synth-Pop zuzuordnen ist, droht folglich Gefahr.

Zudem könnte der Titel selbst noch eine entscheidende Aussage haben. „Never Let Me Down Again“ heißt übersetzt „Enttäusche mich nie wieder!“ und könnte auf Marlenes Aussage, Joel solle den Job nicht vermasseln, verweisen.

Andererseits könnte das Lied auch schon auf Joels und Ellies komplexe Beziehung im weiteren Handlungsverlauf hindeuten. Obendrein sei die Songauswahl auch eine Hommage an die Videospielvorlage, wie Showrunner Craig Mazin („Chernobyl“) in der ersten Folge des offiziellen Podcasts zur „Last Of Us“-Serie verriet.

„Never Let Me Down Again“ soll später in der Serie noch einmal auftauchen. Es lohnt sich also die Lauscher offen zu halten. Wann es mit der Serie weitergeht, erfahrt in unserem Episoden-Guide.