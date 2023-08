Imagine Dragon schreibt Song für Starfield – Jetzt anhören!

Starfield ist bereit zum Abheben! Das galaktische Abenteuer wartet schon auf euch. Doch bevor ihr euch auf die große Reise begebt, müsst ihr euch den neuen Song von Imagine Dragons anhören. Das ist quasi ein Pflichttermin vorab.

Bethesda hat einen Track bei den bekannten Künstlern in Auftrag gegeben und das Ergebnis kann sich durchaus hören lassen. Das ist der Song „Children of the Sky: a Starfield Song“, den wir hier für euch eingebunden haben.

Bethesda engagiert Image Dragons

Die Pop-Rock-Gruppe Imagine Dragons hat in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal durch virtuose Ohrenschmäuse auf sich aufmerksam gemacht. Darunter mehrere Songs für Riot Games‘ League of Legends.

Spätestens seit dem Auftritt während der League of Legends World Finals in 2014 kennt die Band eigentlich jeder im Videospielkosmos. Der Song „Warriors“ ging wahrlich unter die Haut und das bei so einem E-Sports-Event zu droppen, war schon eine tolle Idee von allen Beteiligten.

Bethesda ist schließlich auf das Talent aufmerksam geworden und hat im Rahmen der Veröffentlichung von „Starfield“ gemeinsam mit der Band einen themengerechten Sternensong veröffentlicht.

Ist das eine gute Kollaboration?

Inhaltlich bekommen wir es mit einem regulärem Imagine Dragons-Song zu tun, mit ausufernden Vocals, Instrumentals und dem vollen Haus-Maus-Programm. Der Text wurde auf thematischer Ebene grundsolide ins Sci-Fi-Korsett geschnürt und auch sonst lässt sich nicht viel an der Idee bemängeln.

Es ist also durchaus eine gute Idee, Imagine Dragons in die Promotion des Spiels einzubinden.

Man könnte jetzt argumentieren, dass Bethesda bereits genug Hype erzeugt hat und sich das Sci-Fi-Adventure auch so genug verkaufen würde, aber am Ende des Tages ist es eben ein gut gemachter Song, der ein wenig auf das Abenteuer einstimmt. Warum also nicht 3 Minuten meiner Zeit opfern, um mal reinzuhören?

Ich für meinen Teil höre mir die Songs von Imagine Dragons gerne an. Auch wenn Children of the Sky wohl nicht der beste Track ist, den die Band je produziert hat, freue ich mich trotzdem über dieses crossmediale Stück Mediengut. Der Song geht gut rein und bleibt im Ohr.

Habt ihr Starfield schon vorbestellt?