Rick and Morty: Neue Trailer zu Staffel 6 sind da! Anime-Serie geplant

Die Erfolgsserie Rick and Morty meldet sich mit einer 6. Staffel zurück: Die neuen Folgen sind seit dem 5. September immer montags um 22:15 Uhr bei Warner TV Comedy (vormals TNT Comedy) in Originalfassung zu sehen, nur wenige Stunden nach der US-Premiere am 4. September bei Adult Swim. Die deutsche Synchronfassung wird voraussichtlich ab dem 17. Oktober folgen.

Ihr könnt die neuen verrückten und intergalaktischen Abenteuer mit dem durchgeknallten, aber genialen Wissenschaftler Rick Sanchez und seinem Enkel Morty auch über den neuen Streamingdienst Wow von Sky abrufen.

Der neue Trailer zur Kultserie wirft einen Blick auf die kommenden Folgen, die direkt an die Ereignisse der letzten Staffel anknüpfen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Trailer zu Staffel 6: Auf diese Abenteuer dürfen wir uns freuen

Die 6. Staffel setzt direkt an die Ereignisse der letzten Folgen an und verspricht ein Wiedersehen mit dem durchgeknallten, aber genialen Wissenschaftler Rick Sanchez und seinem etwas schüchternen Enkel Morty.

Erneut reisen sie durch Zeit und Raum und treffen auf fremden Planeten auf unfreundliche Außerirdische, Roboter, Dämonen und Monster, die ihnen an den Kragen wollen. Eher unfreiwillig wird auch ihre Familie mit Beth, Jerry und Mortys Schwester Summer in die intergalaktische Eskapaden verstrickt.

Im Finale der fünften Staffel reisen Rick und Morty durch ein explodierendes Multiversum und schaffen es in letzter Sekunde nach Hause. Leicht angeschlagen und vom Pech verfolgt, gibt es kaum Zeit sich zu erholen.

Schon bald finden sie sich in neuen gefährlichen wie absurden Situationen wieder: Es gilt, Aliens auf der Erde abzuhalten, eine wilde Reise durch die Galaxien zu fremden Planeten mit gefräßigen Bewohnern, explodierende Ufos und jede Menge Dinosaurier.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Staffel 7 bereits in Arbeit

Der US-Sender Adult Swim hat bereits die beliebte Trickserie von Justin Roiland und Dan Harmon vorab um ganze 70 neue Folgen verlängert. Für Nachschub ist also für die nächsten Jahre gesorgt, einschließlich einer 10. Staffel. Die nächste 7. Staffel ist bereits in Arbeit und dürfte 2023 an den Start gehen.

Derweil dürfte die 6. Staffel „Rick and Morty“ bereits im Frühjahr 2023 bei Netflix erscheinen.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Erste Rick and Morty Anime-Serie geplant

Unterdessen haben die Serienmacher bestätigt, dass ein erstes Spin-off zur Kultserie in Arbeit sei. Dabei handelt es sich um eine Anime-Serie von Takashi Sasano, der zuvor schon zwei Kurzfilme aus dem „Rick and Morty“-Universum in Szene setzte.

Der japanische Animator und Produzent, bekannt für „Tower of God“ und die „Lupin“-Reihe, entwickelt die neue Serie „Rick and Morty: The Anime“, die 10 Episoden umfassen wird. Das Spin-off wird zwar für sich allein im Serien-Universum stehen, jedoch bekannte Themen und Ereignisse enthalten. Mehr wird über die Handlung oder einen Starttermin aber noch nicht verraten.