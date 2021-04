Die Erfolgsserie Rick and Morty geht in Kürze mit der 5. Staffel weiter. Jetzt steht auch endlich der genaue Starttermin für die neuen Folgen fest und ermöglicht euch mit einem Sky Ticket die zeitnahe Ausstrahlung zur US-Premiere: Staffel 5 geht am 21. Juni auf TNT Comedy an den Start, wenige Stunden nach der US-Premiere am 20. Juni auf Adult Swim.

Passend dazu ist nun endlich der richtige Trailer zur Kultserie eingetroffen, der einen Blick auf die neuen Folgen mit dem durchgeknallten, aber genialen Wissenschaftler Rick Sanchez und seinem Enkel Morty wirft, die wieder zahlreiche verrückte und intergalaktischen Abenteuer zu bestehen haben.

Trailer zu Staffel 5 mit neuen schrägen Abenteuern

Neben einem bereits vorab veröffentlichten Preview-Trailer, gibt der neue Trailer zur 5. Staffel mehr Details zur Handlung der neuen Folgen preis: Erneut finden sich Rick und Morty in schräge Situationen und Abenteuern wieder – mit jeder Menge popkulturellen Anspielungen.

Gemeinsam mit Summer, Beth und Jerry gilt es für Rick und Morty, gefahrlos und heil aus diversen brenzligen Situationen zu entkommen: Erneut reisen sie durch Zeit und Raum, treffen auf fremden Planeten auf unfreundliche Außerirdische, Roboter, Dämonen und Monster, die ihnen an den Kragen wollen. Rick blickt seinem Doppelgänger entgegen und zu guter Letzt taucht auch noch Ricks Nemesis auf den Plan: Mr. Nimbus.

Wie viele Folgen die 5. Staffel „Rick and Morty“ insgesamt haben wird, ist noch nicht bekannt. Die letzten Staffeln verfügten jeweils über zehn Folgen, dies könnte auch auf die neue Staffel zutreffen. Der US-Sender Adult Swim hat der beliebten Trickserie von Justin Roiland und Dan Harmon bereits vorab um ganze 70 neue Folgen verlängert. Für Nachschub ist also für die nächsten Jahre gesorgt. Alle bisherigen vier Staffeln könnt ihr weiterhin komplett auf Netflix abrufen.

Schon jetzt haben die Arbeiten an Staffel 6 begonnen, bestätigte unlängst Harmon, der die Zeit im Homeoffice während der Corona-Pandemie nutzt, um die nächsten Drehbücher zu schreiben. Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, ist ein neuer Kurzfilm erschienen, der völlig losgelöst von der Serie gedreht wurde und in Sachen Skurrilität dem Original jedoch in nichts nachsteht.