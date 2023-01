In den vergangenen Tagen überschlugen sich die Nachrichten und ließen die große Fangemeinde der Kultserie Rick and Morty geschockt und unglaubwürdig zurück: Mitschöpfer und Synchronsprecher Justin Roiland steht derzeit vor Gericht, ihm drohen einige Jahre Knast.

Der US-Sender Adult Swim und das Produktionsstudio Warner Bros. reagierten prompt und haben die Originalstimme von „Rick and Morty“ kurzerhand gefeuert. Auch weitere aktuelle Serien von Justin Roiland wie die Sci-Fi-Komödie Solar Opposites stehen vor dem Aus.

Das gilt auch für die Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Squanch Games des Spiels High on Life, die ebenso die Zusammenarbeit mit Roiland beenden –hier wird das Spiel ohne ihn fortgesetzt.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Was ist passiert? Dem Filmemacher, Produzent und Mit-Serienschöpfer der beliebten US-Comedy „Rick and Morty“ muss sich demnächst in einem Gerichtsverfahren wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten.

Die Anschuldigungen gegen Justin Roiland liegen wohl schon zwei Jahre zurück, das Verfahren gegen ihn wird nun im April 2023 vor Gericht eröffnet.

Wegen häuslicher Gewalt und weiteren Vergehen stand auch schon Johnny Depp vor Gericht, woraufhin das Filmstudio Warner Bros. sämtliche Zusammenarbeit mit dem Hollywoodstar beendet hatte.

Dadurch verlor der Schauspieler etwa seine Rolle als Grindelwald in den Harry Potter-Prequels Phantastische Tierwesen. Inzwischen wurde Depp in sämtlichen Punkten freigesprochen, während der Rosenkrieg mit seiner Ex Amber Heard wohl vorerst vor Gericht ein Ende gefunden hat.

© adult swim

Wie geht es mit Rick and Morty weiter?

Der US-Sender Adult Swim hat bereits in einer öffentlichen Stellungsnahme bekräftigt, dass die Kultserie fortgesetzt wird. Die Sci-Fi-Comedy wurde bereits um eine 7. Staffel verlängert, an der das Team unter der Leitung von Mit-Serienerfinder Dan Harmon bereits hart arbeiten würde.

Während also die Serie fortgesetzt wird, bleibt immer noch die dringende Frage nach den Originalstimmen der beiden Helden. Die hat nämlich Justin Roiland selbst synchronisiert, während in der deutschen Fassung die Stimmen der beiden Synchronsprecher Kai Taschner als Rick und Tim Schwarzmaier als Morty zu hören sind.

TikTok-Star möchte die neue Stimme von Rick and Morty werden

Nun bringt sich ein TikTok-Star selbst als mögliche neue Stimme von „Rick and Morty“ ins Spiel- Angeblich zeigen sich die Verantwortlichen der Serie angetan von der Idee. Ob es aber zu einer Zusammenarbeit kommt, steht in den Sternen.

Derweil ist ein passendes Bewerbungsvideo von dem TikTok-Star Sean Kelly, auch unter dem Namen „Mortysays“ bekannt, eingetroffen. Urteilt selbst, ob die Stimme geeignet ist: