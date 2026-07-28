PS Plus Extra und Premium – letzte Juli-Welle mit 4 neuen Spielen ist live

PlayStation Plus hat am 28. Juli 2026 die letzten vier Neuzugänge für den PS-Plus-Spielekatalog im Juli freigeschaltet. Damit ist die dritte und finale Welle der Monats-Updates für PS Plus Extra und PS Plus Premium komplett und bringt einen Mix aus Koop-Action, Retro-Flair und einem besonders stark bewerteten Sci-Fi-Rollenspiel.

Neu dabei sind Dying Light, Snow Bros. Wonderland, Citizen Sleeper 2: Starward Vector und Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind. Alle vier Spiele sind ab sofort im Rahmen der jeweiligen Abostufe spielbar.

Die letzte Juli-Welle ist jetzt live

Welche Spiele sind die finalen PS-Plus-Neuzugänge im Juli 2026? Mit dem Drop am 28. Juli 2026 liefert Sony vier weitere Titel nach, die den Katalog für Extra und Premium erweitern. Auffällig ist diesmal die klare Ausrichtung auf Action und Mehrspielermodi, während ein Spiel vor allem bei Wertungen und Nutzerbewertungen heraussticht.

Hier ist die komplette Liste der vier Spiele, die am 28. Juli 2026 hinzugefügt wurden:

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Dying Light ( PS4 )

) Snow Bros. Wonderland ( PS5 )

) Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5)

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PS4, PS5)

Während Dying Light als Open-World-Actionspiel mit Parkour und Zombie-Survival längst ein moderner Klassiker ist, zielt Snow Bros. Wonderland stärker auf unkomplizierten Arcade-Spaß mit lokaler Koop-Ausrichtung. Dazu kommt mit Rita’s Rewind ein Power-Rangers-Titel, der sich für Couch-Abende eignet und neben Koop auch kompetitive Modi anbietet.

Phasenweise Releases als neues PS-Plus-Standardmodell

Warum kommen PS-Plus-Spiele jetzt in mehreren Wellen? Seit Juni 2026 setzt Sony bei PS Plus auf gestaffelte Veröffentlichungen statt eines einzigen großen Drops pro Monat. Die Juli-Updates wurden deshalb nicht an einem Termin, sondern verteilt über die zweite Monatshälfte ausgerollt, wobei der 28. Juli 2026 den Abschluss markiert.

Für Abonnenten heißt das vor allem: Mehr Bewegung im Katalog über den Monat hinweg und häufiger neue Anspiel-Anreize. Gleichzeitig bleibt Sony beim gewohnten Ankündigungsrhythmus und kündigt neue Extra- und Premium-Spiele weiterhin ungefähr einmal pro Monat an, meist rund um den zweiten Mittwoch.

Wenn dieses Muster hält, dürfte die nächste offizielle Ankündigung für neue PS-Plus-Extra- und Premium-Inhalte am 12. August 2026 anstehen.

Citizen Sleeper 2 sticht im Juli besonders heraus

Welches Spiel ist das Highlight der Juli-Updates? Citizen Sleeper 2: Starward Vector gilt als kritischer Spitzenreiter innerhalb der Juli-Auswahl. Das Spiel baut die Stärken des Vorgängers aus und legt vor allem bei den spielerischen Möglichkeiten sichtbar nach. Entsprechend hoch fällt auch der Konsens bei Kritiken und Community-Wertungen aus.

Dem gegenüber steht der Rest der finalen Juli-Welle, der deutlich actionlastiger ausfällt. Dying Light unterstützt Online-Koop für bis zu vier Personen. Snow Bros. Wonderland setzt auf lokalen Couch-Koop für bis zu vier Leute. Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind bietet sowohl gemeinsames Spielen auf der Couch als auch PvP-Optionen sowie Online-Duelle.

Was haltet ihr von der letzten PS-Plus-Welle im Juli 2026 und welcher der vier Neuzugänge landet zuerst auf eurer Download-Liste? Schreibt es gerne in die Kommentare.