Xbox Game Pass – Diese 4 Spiele fliegen am 15. August 2026 raus

Der Xbox Game Pass verliert am heutigen 15. August 2026 vier weitere Titel. Besonders schmerzhaft dürfte der Abgang von Firewatch sein, das für viele Fans zu den besten Walking-Sims aller Zeiten gehört und mit seiner dichten Atmosphäre bis heute hervorsticht.

Neben dem erzählerischen First-Person-Abenteuer verschwinden auch Menace, Atlas Fallen und Aliens: Fireteam Elite aus der Bibliothek. Damit trifft die erste Abgangswelle im August 2026 gleich mehrere Genres, vom taktischen Rollenspiel bis zum Koop-Shooter.

Firewatch verlässt den Dienst erneut

Warum ist der Abschied von Firewatch besonders bemerkenswert? Das Abenteuer von Campo Santo erzählt eine persönliche Mystery-Geschichte in der Wildnis von Wyoming. In der Rolle des Feuerwächters Henry erkundet ihr die Umgebung, untersucht merkwürdige Ereignisse und kommuniziert über ein Handfunkgerät mit Delilah.

Firewatch war erstmals ab dem 16. Dezember 2021 im Xbox Game Pass verfügbar und verließ den Dienst Mitte Dezember 2022. Am 17. August 2023 kehrte das Spiel für Cloud, Konsole und PC zurück. Der zweite Aufenthalt dauerte damit knapp drei Jahre und war fast dreimal so lang wie der erste.

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Wer das atmosphärische Abenteuer noch nicht beendet hat, könnte es je nach Zeitpunkt der Entfernung noch rechtzeitig schaffen. Die Hauptgeschichte nimmt ungefähr vier bis fünf Stunden in Anspruch. Mit einer durchschnittlichen OpenCritic-Wertung von 80 Punkten ist Firewatch zugleich der bekannteste Titel unter den heutigen Abgängen.

Vier Spiele verschwinden am 15. August 2026

Welche Spiele verlassen den Xbox Game Pass heute? Die vollständige erste Abgangswelle im August 2026 umfasst diese vier Titel:

Menace

Atlas Fallen

Aliens: Fireteam Elite

Firewatch

Menace kam im Februar 2026 in den Dienst und verlässt ihn bereits nach rund sechs Monaten. Das rundenbasierte taktische Rollenspiel der Battle-Brothers-Macher lässt euch eine Einsatztruppe gegen eine außerirdische Bedrohung führen. Mit einer durchschnittlichen OpenCritic-Wertung von 85 Punkten ist es der am besten bewertete Titel der aktuellen Abgangswelle.

Atlas Fallen war seit August 2024 im Katalog vertreten. Das Action-Rollenspiel setzt auf schnelle Kämpfe, mächtige Fähigkeiten und die Erkundung einer weitläufigen Wüstenwelt. Aliens: Fireteam Elite wiederum kehrte im August 2025 in den Game Pass zurück und bietet kooperative Third-Person-Action im Alien-Universum.

Spiel Aufnahme Aufenthalt OpenCritic Spielzeit Menace Februar 2026 Rund 6 Monate 85 25 bis 30 Stunden Atlas Fallen August 2024 Rund 1 Jahr und 11 Monate 68 11 bis 28 Stunden Aliens: Fireteam Elite August 2025 Rund 1 Jahr 68 9 bis 66 Stunden Firewatch August 2023 Knapp 3 Jahre 80 4 bis 5 Stunden

Während Firewatch noch vergleichsweise kurzfristig durchgespielt werden kann, benötigen die anderen drei Titel deutlich mehr Zeit. Angefangene Kampagnen lassen sich nach dem Ausscheiden aus dem Abonnement nur mit einer separat erworbenen Version fortsetzen.

Welchen dieser vier Game-Pass-Abgänge findet ihr am ärgerlichsten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.