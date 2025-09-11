Elden Ring Nightreign Update – Nachtflut-Schaden drastisch erhöht!

Elden Ring Nightreign, der neueste Roguelike-Ableger des erfolgreichen Action-RPGs Elden Ring, hat kürzlich ein Update erhalten, das einige bedeutende Änderungen mit sich bringt. Dieses Update hat unter anderem die Möglichkeit für gierige Teammitglieder eliminiert, zusätzliche Runen nach dem zweiten Tagesboss zu farmen. Diese Änderung mag manchen Spielern das Herz schwer machen, aber sie bringt mehr Balance ins Spiel.

Wichtige Änderungen im Patch

Welche Änderungen bringt das neue Update? Neben der Begrenzung des Runenfarmens hat das Update auch den heiligen Schaden-Icon verbessert und die Stärke des Schadens durch die Nachtflut erhöht. Nach dem Kampf gegen den zweiten Nachtboss wurde der Schaden der Nachtflut verstärkt, was zu einer erhöhten Herausforderung führt.

Ein direktes Zitat aus den Patch-Notes lautet:

„Increased the Night’s Tide damage after defeating the second-night boss.“

Es wird zwar nicht spezifiziert, um wie viel der Schaden erhöht wurde, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es erheblich ist.

Persönliche Erfahrungen mit der Nachtflut

Wie wirkt sich der erhöhte Schaden der Nachtflut aus? Ich habe die neuen Gegebenheiten selbst getestet und festgestellt, dass die Nachtflut jetzt noch tödlicher ist. Während einer meiner Expeditionen in die Nacht habe ich nach dem zweiten Tagesboss versucht, zu einem nahegelegenen Gnadenort zu gelangen, der in der Nachtflut lag. Bevor ich den sicheren Bereich erreichte, nahm mir die Nachtflut in Sekunden ein Fünftel meiner Gesundheit.

Zu meinem Missfallen reagierten die Gnadenorte, die in der Nachtflut gelegen sind, nicht wie erwartet, was möglicherweise auf einen Bug hindeutet. Dennoch bleibt das Überqueren der Nachtflut am zweiten Tag eine fast unmögliche Aufgabe.

Strategien und Lektionen

Was können Spieler aus den Änderungen lernen? Es gibt eine wichtige Lektion in der Dankbarkeit für das Erreichte in Nightreign. Vielleicht hast du dir vorgenommen, Level 15 zu erreichen, bevor du dem Nachtlord begegnest, musst aber jetzt mit Level 11 nach dem zweiten Endtagsboss auskommen. Einige Spieler sind bereit, die Konsequenzen ihrer Handlungen zu tragen, während andere versuchen, am dritten Tag noch Runen zu farmen. Diese Strategie ist nun nicht mehr umsetzbar.

Ich selbst bin nicht allzu traurig über diese Entwicklung. Die Nachtflut nach dem zweiten Tag war immer schon riskant, und jetzt müssen Spieler mit den Runen auskommen, die sie nach dem zweiten Tag haben, oder einen kreativen Weg finden, das Problem zu umgehen.

Tipps für einen erfolgreichen Start

Für einen optimalen Start in Elden Ring Nightreign solltest du einige wichtige Tipps beachten. Zu den besten Taktiken zählen die richtige Auswahl deiner Nightfarers und das Verständnis für die komplexen Mechaniken des Spiels. Die Wahl der besten Relikte und das Wissen um die effektivsten Teamkompositionen kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Was hältst du von den neuen Änderungen in Elden Ring Nightreign? Teile deine Gedanken und Strategien in den Kommentaren!