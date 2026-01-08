Shiny Knuspi debütiert in Pokémon GO – Verpasst nicht die Chance im Januar 2026!

Das neue Event Precious Pals in Pokémon GO steht unmittelbar bevor und bringt zahlreiche Highlights für dich mit sich – allen voran die glänzende Premiere von Shiny Knuspi. Vom 20. Januar bis 25. Januar 2026 kannst du in der beliebten AR-App von Niantic besondere Entwicklungen durchführen, seltene Pokémon fangen und vor allem eine Menge Shiny-Varianten entdecken.

Shiny Knuspi feiert Debüt

Was ist das Besondere an Knuspi? Knuspi stammt ursprünglich aus der Paldea-Region, die du aus Pokémon Karmesin und Purpur kennst. Das Feen-Pokémon mit dem niedlichen Teig-Design wurde schnell zu einem Fan-Liebling. In Pokémon GO kannst du Knuspi mit 50 Bonbons zu Backel weiterentwickeln, das sich durch eine hohe Verteidigung sowie Attacken wie Feuerzahn und Knuddler auszeichnet.

Im Rahmen des Precious Pals Events wird nun Shiny Knuspi erstmals in Pokémon GO freigeschaltet – und damit auch die Schillerform von Backel. Diese besondere Variante kannst du über Wildbegegnungen oder durch das Ausbrüten von 2-km-Eiern erhalten.

Erhöhte Shiny-Chancen und Event-Pokémon

Welche Pokémon erscheinen häufiger als Schillernde Version? Während des Events hast du erhöhte Chancen auf bestimmte Schillernde Pokémon, sowohl in der Wildnis als auch durch das Ausbrüten von Eiern.

Diese Pokémon sind besonders hervorzuheben:

Fundort Mögliche schillernde Pokémon 2-km-Eier Goldini, Togepi, Glückseli, Riolu, Knuspi Wilde Begegnungen Goldini, Zorua, Reblaus, Knuspi, Psiau

Event-Boni rund um Kumpel-Pokémon

Welche Vorteile bekommst du mit deinem Kumpel? Das Precious Pals Event steht ganz im Zeichen der Kumpelmechanik. Wenn du mit deinem Kumpel-Pokémon unterwegs bist, profitierst du von folgenden Boni:

Zusätzliche XL-Bonbons beim Spazierengehen mit deinem Kumpel

Mehr Herzen mit deinem Kumpel verdienen

Limitierte Entwicklungsanforderungen

Wie kannst du bestimmte Entwicklungen einfacher abschließen? Während des Events werden die Voraussetzungen für die Entwicklung bestimmter Pokémon deutlich vereinfacht:

Evoli → Feelinara: Nur 20 Herzen statt 70

Nur 20 Herzen statt 70 Kapuno → Trikephalo: Nur 10 Unlicht-Pokémon mit Kapuno als Kumpel fangen

Nur 10 Unlicht-Pokémon mit Kapuno als Kumpel fangen Pamamo → Pamomamo: Nur 5 km mit Pamamo als Kumpel laufen (statt 25 km)

Diese vereinfachten Bedingungen gelten bis zum 25. Januar 2026 um 20:00 Uhr. Danach treten wieder die regulären Anforderungen in Kraft.

Bezahlforschung und Zusatzinhalte

Was erwartet dich mit der Ultra-Ticket-Box? Für 4,99 € kannst du dir die Precious Pals Ultra-Ticket-Box kaufen. Damit schaltest du eine exklusive befristete Forschung frei, die dir zusätzliche Begegnungen, Items und Boni beschert.

Außerdem läuft parallel der Pokémon GO Pass Januar 2026, der dir Begegnungen mit dem legendären Pokémon Dialga ermöglicht. Wer beide Inhalte kombiniert, kann doppelt profitieren.

Sammlerherzen schlagen höher

Welche Aufgaben gibt es noch? Zusätzlich bringt Precious Pals Event-spezifische Feldforschungsaufgaben und eine neue Sammler-Herausforderung. Diese Aufgaben lohnen sich insbesondere für dich, wenn du deinen Pokédex vervollständigen oder seltene Pokémon ergattern willst.

Spannende Zeit für Pokémon GO-Fans

Warum lohnt sich das Event besonders? Mit der Einführung von Shiny Knuspi, vielen vereinfachten Entwicklungen und attraktiven Boni für Kumpel-Pokémon ist Precious Pals eines der spannendsten Events zu Beginn des Jahres 2026. Besonders Sammler und Shiny-Jäger sollten sich den Zeitraum vom 20. bis 25. Januar rot im Kalender markieren.

Wie findest du das neue Event und freust du dich auf Shiny Knuspi?