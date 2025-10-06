Monster Hunter Wilds auf Steam: Technikprobleme trotz Final Fantasy Crossover

Monster Hunter Wilds hat mit der Veröffentlichung des jüngsten Updates am 29. September 2025 erneut eine Welle negativer Bewertungen auf Steam erhalten. Obwohl das Spiel bei seiner Veröffentlichung im Februar 2025 mit einem Rekordstart von acht Millionen verkauften Exemplaren in den ersten drei Tagen einen Meilenstein für Capcom darstellte, leiden die Spieler weiterhin unter erheblichen Performance-Problemen.

Die negativen Rückmeldungen der Spieler konzentrieren sich hauptsächlich auf die mangelnde Optimierung des Spiels auf dem PC. Die jüngste Zusammenarbeit mit Final Fantasy 14, die neue kosmetische Gegenstände und spannende Kämpfe mit Omega Planetes eingeführt hat, wurde zwar positiv aufgenommen, vermochte jedoch nicht, die Enttäuschung über die technischen Mängel zu überdecken.

Probleme trotz erfolgreichem Start

Warum sind die Bewertungen so negativ? Trotz des beeindruckenden Verkaufsrekords hat Monster Hunter Wilds die Erwartungen der Spieler nicht erfüllt. Die anhaltenden Performance-Probleme, insbesondere häufige Abstürze, haben zu einer überwiegend negativen Bewertung geführt. Lediglich 23 % der Bewertungen in den letzten 30 Tagen waren positiv, was die Unzufriedenheit der Community deutlich widerspiegelt.

Es scheint, dass die Versprechungen der Entwickler zur Verbesserung der PC-Leistung, die sich bis ins Jahr 2026 erstrecken sollen, bisher nicht ausgereicht haben, um die Frustration der Spieler zu mildern. Viele raten anderen, mit dem Kauf des Spiels zu warten, bis die versprochenen Optimierungen umgesetzt wurden.

Final Fantasy 14 Crossover

Wie kommt das Crossover bei den Spielern an? Die Begegnung von Monster Hunter Wilds mit dem Universum von Final Fantasy 14 hat viele Spieler zurückgebracht, um neue Inhalte zu erleben. Die Möglichkeit, als Dunkelritter oder Piktomant zu spielen und gegen Omega Planetes zu kämpfen, hat die Fans begeistert. Dennoch bleibt die technische Umsetzung ein großer Kritikpunkt.

Obwohl das Crossover als gut umgesetzt gilt, bleibt es ein Tropfen auf den heißen Stein, da Performance-Probleme und fehlende Inhalte weiterhin im Vordergrund stehen. Fans hoffen auf eine baldige Verbesserung der Situation, um die neuen Inhalte ohne technische Hürden genießen zu können.

Zukünftige Entwicklungen

Was plant Capcom für die Zukunft des Spiels? Capcom ist bestrebt, die Probleme von Monster Hunter Wilds anzugehen, doch die langfristigen Verkaufszahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Die Entwickler versprechen weitere Updates und Inhalte, doch für viele steht die Beseitigung der technischen Probleme an erster Stelle.

Ein weiteres Sorgenkind ist das Ende des Supports für Windows 10 am 14. Oktober 2025, was möglicherweise zu weiteren Komplikationen für Monster Hunter Wilds sowie andere Titel wie Monster Hunter Rise und Monster Hunter: World führen könnte. Spieler, die noch auf diesem Betriebssystem spielen, könnten vor Kompatibilitätsproblemen stehen.

Was denkst du über die aktuelle Situation von Monster Hunter Wilds? Teile deine Meinung in den Kommentaren!