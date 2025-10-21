Monster Hunter Wilds – Halloween-Event voller neuer Quests und Belohnungen!

Die Halloween-Zeit ist perfekt für gruselige Abenteuer, und Monster Hunter Wilds enttäuscht nicht mit seinem neuen Event, dem Festival of Accord: Dreamspell. Während dieser speziellen Zeit, die vom 21. Oktober bis zum 12. November 2025 läuft, wird die Grand Hub, die zentrale soziale Umgebung des Spiels, vollständig in Halloween-Dekorationen gehüllt. Es gibt zahlreiche neue Inhalte und Belohnungen für dich, die bereit sind, entdeckt zu werden.

Festival of Accord: Dreamspell im Überblick

Was bietet das Festival of Accord: Dreamspell? Monster Hunter Wilds bringt mit diesem Event exklusive kosmetische Gegenstände und Quests ins Spiel. Du kannst spezielle Ausrüstungen wie ein Palico-Puppenkostüm und Jäger-Outfits herstellen. Außerdem erhältst du bei jedem Login exklusive Items wie die Seikret-Dekoration, neue Gesten und Anpassungsoptionen für dein Jägerprofil.

Zusätzlich bietet die Grand Hub-Kantine ein neues saisonales Gericht, das du mit speziellen Gutscheinen, die durch Login-Boni erhältlich sind, probieren kannst. Die neuen zeitlich begrenzten Event-Quests, Hirabami Harvest und That Won’t Faze Me, bieten dir die Möglichkeit, weitere kosmetische Ausrüstungen wie ein Kürbis-Outfit oder einen Gelidron-Hut zu ergattern.

Neue Inhalte und DLC-Pack

Welche neuen Inhalte und DLCs stehen zur Verfügung? Das Dreamspell DLC-Pack, das ab dem 22. Oktober 2025 erhältlich ist, erweitert das Spiel um neue Emotes, Skins und zahlreiche Anpassungsoptionen. Dies ergänzt die bereits umfangreichen Inhalte des Festivals und bietet dir noch mehr Möglichkeiten, deinen Charakter individuell zu gestalten.

Das Event folgt auf das kürzlich erschienene große Crossover zwischen Monster Hunter Wilds und Final Fantasy 14. Dabei wurde ein einzigartiger Kampf gegen Omega Planetes, einen berüchtigten Superbösewicht aus der Final Fantasy-Reihe, eingeführt. Zudem kannst du neue Ausrüstungen jagen, wie das Shadowbringiner-Großschwert und das Bale Alpha-Rüstungsset.

Spielplattformen und Verfügbarkeit

Auf welchen Plattformen ist Monster Hunter Wilds verfügbar? Monster Hunter Wilds wurde am 28. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Das Spiel unterstützt Online-Multiplayer und plattformübergreifendes Spielen, allerdings ohne plattformübergreifende Speicherübertragung.

Die Bewertungen auf OpenCritic sind beeindruckend, mit einer durchschnittlichen Kritikerbewertung von 95%. Die Spieler können sich auf ein mächtiges Spielerlebnis freuen, das auf allen großen Plattformen verfügbar ist.

Deine Meinung ist gefragt!

Was hältst du vom Festival of Accord: Dreamspell in Monster Hunter Wilds? Wirst du an den neuen Quests teilnehmen und die festlichen Belohnungen einheimsen? Teile deine Gedanken und Erlebnisse in den Kommentaren mit uns!