Pokémon GO – Times-Square-Mewtu soll später erneut verfügbar sein

Eines der seltensten Sammlerstücke in Pokémon GO soll künftig noch einmal erhältlich sein. Scopely Explore hat bestätigt, dass Mewtu mit dem exklusiven Times-Square-Hintergrund nicht dauerhaft auf die wenigen Exemplare des New Yorker Jubiläumsevents beschränkt bleiben wird.

Ein konkreter Termin für die Rückkehr steht bislang nicht fest. Für viele Fans dürfte die Ankündigung dennoch eine Erleichterung sein, denn die ursprüngliche Vergabe des besonderen Mewtu hatte innerhalb der Community für deutliche Kritik gesorgt.

Ein exklusives Jubiläum mitten in New York

Wie wurde das seltene Mewtu ursprünglich verteilt? Am 9. Juli 2026 veranstaltete Pokémon GO im Herzen des Times Square eine besondere Feier zum zehnjährigen Bestehen des Mobile-Games. Dabei wurde eine bekannte Szene aus dem ursprünglichen Ankündigungstrailer nachgestellt, in der zahlreiche Trainer gemeinsam gegen Mewtu antreten.

Mehr als 1.500 geladene Teilnehmer kämpften während des Events in einem synchronisierten Raid gegen Mega-Mewtu Y. Gleichzeitig reagierten die großen digitalen Werbetafeln rund um den Times Square auf das Geschehen im Spiel, wodurch die Begegnung zu einem aufwendig inszenierten Spektakel wurde.

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Als Belohnung erhielten die teilnehmenden Fans ein Mewtu mit perfekten Statuswerten und einem besonderen Times-Square-Hintergrund. Durch die begrenzte Teilnehmerzahl und die exklusive Einladung wurde diese Version sofort zu einem der seltensten Pokémon im gesamten Spiel.

Die Kritik aus der Community zeigt Wirkung

Warum sorgte die Belohnung für Unmut? Exklusive Pokémon und standortgebundene Hintergründe sind für Pokémon GO zwar nichts Neues. Die Kombination aus perfekten Statuswerten, einem einmaligen Hintergrund und dem eingeschränkten Zugang ließ die Belohnung allerdings besonders wertvoll erscheinen.

Viele langjährige Fans fühlten sich von der Jubiläumsaktion ausgeschlossen, obwohl sie Pokémon GO möglicherweise bereits seit der Veröffentlichung am 6. Juli 2016 begleiten. Scopely Explore reagierte inzwischen mit einer Jubiläumsforschung, über die alle Trainer ein Mewtu mit perfekten Statuswerten, einem Weltraum-Hintergrund und einen Meisterball erhalten können.

Der neue Hintergrund unterscheidet sich allerdings von der Variante des New Yorker Events. Damit bleibt das Times-Square-Mewtu vorerst ein extrem seltenes Sammlerstück.

Eine zweite Chance für Sammler

Wann kehrt das Times-Square-Mewtu zurück? Scopely Explore nennt derzeit weder einen Termin noch die Bedingungen für die erneute Verfügbarkeit. Fest steht lediglich, dass die besondere Hintergrundvariante in Zukunft noch einmal angeboten werden soll.

Mewtu mit einem Times-Square-Hintergrund wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut verfügbar sein.

Denkbar wäre eine Rückkehr während eines kommenden Jubiläums, eines großen Live-Events oder einer weltweiten Forschung. Ob das Mewtu dann erneut perfekte Statuswerte besitzt oder lediglich der Times-Square-Hintergrund zurückkehrt, bleibt offen.

Für Sammler ist die Bestätigung trotzdem eine wichtige Nachricht. Das aktuell extrem seltene Mewtu verliert damit langfristig seinen Status als vermutlich einmalige Belohnung, während Fans außerhalb von New York zumindest auf eine faire zweite Chance hoffen dürfen.

Wie findet ihr die angekündigte Rückkehr? Sollte das Times-Square-Mewtu weltweit verfügbar werden oder als Erinnerung an das exklusive Event besonders selten bleiben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.