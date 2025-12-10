GTA Online bringt Haustiere – So adoptierst du einen Hund oder eine Katze

Mit dem neuen Winter-Update A Safehouse in the Hills hat Rockstar Games ein Feature in GTA Online eingeführt, das bislang in der Reihe einzigartig ist: Du kannst jetzt eigene Haustiere besitzen. Sowohl Katzen als auch Hunde lassen sich in deinem Luxus-Anwesen halten, vorausgesetzt, du hast zuvor eines der neuen Anwesen erworben.

Neben der Möglichkeit, dein stilvolles Zuhause individuell zu gestalten, gehört nun auch der Kauf von Haustieren zur Ausstattung. Die Tiere lassen sich nicht nur benennen, sondern auch in Farbe und Rasse nachträglich verändern. Zudem kannst du deinen pelzigen Begleiter sogar streicheln – ein Detail, das die immersiven Möglichkeiten von GTA Online erneut erweitert.

Voraussetzung: Erst ein Anwesen kaufen

Wie bekommst du überhaupt ein Haustier? Um eine Katze oder einen Hund kaufen zu können, musst du eines der drei neuen Anwesen erwerben, die mit dem Winter-Update eingeführt wurden. Erst dann wird dir Zugang zum Haustier-Kennel gewährt, in dem du deine Auswahl treffen kannst.

Die Katzen findest du in der Lounge deines Hauses, während sich die Hunde im Bereich der Einfahrt und des Außengeländes befinden. Beide Tierarten kosten je 15.000 GTA-Dollar. Ein Kauf allein reicht jedoch nicht – du musst deinem Haustier auch einen Namen geben. Dies geschieht direkt beim Kauf, kann aber jederzeit über das Menü im Kennel angepasst werden.

Alle Katzenoptionen im Überblick

Welche Katzenrassen stehen zur Verfügung? Insgesamt stehen dir fünf verschiedene Katzenarten zur Auswahl:

Weiße Katze

Glückskatze (Calico)

Rote Katze (Ginger)

Graue Katze

Schwarze Katze

© Rockstar Games

Alle Katzen kosten jeweils 15.000 GTA-Dollar und können über den Kennel in der Lounge gekauft werden. Auch Farben und Namen lassen sich dort ändern.

Alle Hunderassen mit Farbauswahl

Welche Hunderassen gibt es und in welchen Farben? Bei den Hunden ist die Auswahl mit sieben Rassen deutlich vielfältiger. Jede Rasse bietet mehrere Farbvarianten:

Rasse Farboptionen Husky Schwarz, Braun, Weiß Pudel Weiß Mops Schwarz, Braun, Hellbraun, Creme Retriever Gold, Schwarz, Creme, Braun Rottweiler Schwarz, Braun, Grau, Rot, Gestromt, Hellbraun Schäferhund Schwarz, Braun, Merle Westy Schwarz, Braun, Weiß

Auch hier gilt: Jeder Hund kostet 15.000 GTA-Dollar. Die Tierauswahl erfolgt über den Kennel im Außenbereich deines Anwesens. Farbe und Name lassen sich jederzeit im Menü ändern.

© Rockstar Games

Interaktion mit deinem Tier

Wie kannst du dein Haustier streicheln? Mit einem Druck auf die rechte Taste des Steuerkreuzes (D-Pad rechts) beginnst du die Interaktion. Die Animation zeigt, wie dein Charakter liebevoll mit deinem Hund oder deiner Katze umgeht – ein Detail, das besonders bei Fans von immersiven Rollenspielaspekten gut ankommt.

Auch wenn es derzeit keine spielmechanischen Vorteile gibt, sind Haustiere ein beliebtes Feature für alle, die ihrem GTA-Charakter mehr Persönlichkeit verleihen wollen. Besonders in Verbindung mit den neuen Anwesen verstärken sie den Eindruck eines luxuriösen, digitalen Lebensstils erheblich.

Realismus und Rollenspiel gewinnen an Bedeutung

Warum sind die neuen Haustiere für viele so besonders? Mit diesem Feature geht GTA Online einen weiteren Schritt in Richtung Sandbox-Rollenspiel. Ob du nun einfach nur deinen digitalen Alltag verfeinern willst oder gern Screenshots und Story-Inhalte teilst – eine Katze oder ein Hund erhöht den Realismus deiner virtuellen Welt spürbar.

Darüber hinaus trägt die Individualisierbarkeit der Tiere zur Identifikation mit deiner Spielfigur bei. Namen, Farben und sogar das Verhalten deines Charakters gegenüber dem Haustier sorgen für persönliche Momente im ansonsten oft hektischen Online-Geschehen.

Wie sinnvoll ist das Feature insgesamt?

Lohnt es sich, ein Haustier zu kaufen? Auch wenn Haustiere derzeit keine praktischen Funktionen erfüllen, ist der emotionale Mehrwert erheblich. Wer GTA Online nicht nur als Actionspiel betrachtet, sondern auch Wert auf Persönlichkeit und Atmosphäre legt, sollte das neue Feature unbedingt ausprobieren.

Ein weiteres Update mit erweiterten Möglichkeiten wie Pflege oder Gassi-Gehen wäre ein logischer nächster Schritt. Schon jetzt bieten die neuen Tiere jedoch einen ganz besonderen Charme – nicht zuletzt, weil man sie benennen, anpassen und streicheln kann.

Hast du dir schon ein Haustier in GTA Online zugelegt? Welche Katze oder Hunderasse ist dein Favorit? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare!